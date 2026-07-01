Mắt Sài Gòn Bình Dương ký kết hợp tác chiến lược với Đa khoa Medic Bình Dương

Cái bắt tay chiến lược giữa hai đơn vị y tế uy tín

Trong bối cảnh nhu cầu tầm soát và điều trị các bệnh lý về mắt ngày càng tăng cao tại các tỉnh thành phát triển công nghiệp như Bình Dương, việc kết nối mạng lưới y tế cơ sở và chuyên sâu là vô cùng cấp thiết. Nhằm hiện thực hóa mục tiêu mang lại dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên tại TP.HCM, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương – thành viên duy nhất tại Bình Dương thuộc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn – đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chuyên môn dài hạn cùng Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương.

Sự kiện diễn ra trong không khí trang trọng với sự tham dự của Ban Giám đốc cùng đội ngũ y bác sĩ của cả hai đơn vị. Theo thỏa thuận được ký kết, hai bên sẽ cùng cộng hưởng sức mạnh từ công nghệ nhãn khoa kỹ thuật cao tiên tiến của Mắt Sài Gòn Bình Dương và nền tảng đa khoa vững chắc của Medic Bình Dương. Mục tiêu cốt lõi của chương trình hợp tác kéo dài này tập trung vào hai mũi nhọn chính: Nâng tầm y tế chuyên sâu và thực hiện hành trình nhân đạo hướng về cộng đồng.

Ban lãnh đạo 2 đơn vị ký kết hợp tác

Tối ưu hóa hiệu quả điều trị và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu

Một trong những nội dung trọng tâm của sự kiện ký kết lần này là việc thiết lập một quy trình phối hợp chuyên môn chặt chẽ trong chẩn đoán và điều trị.

Tiếp nhận và điều trị kỹ thuật cao

Thông qua mạng lưới sàng lọc ban đầu từ hệ thống đa khoa, các trường hợp bệnh nhân gặp bệnh lý phức tạp về mắt sẽ được chuyển tuyến và tiếp nhận điều trị chuyên sâu theo đúng quy trình nghiêm ngặt tại Mắt Sài Gòn Bình Dương. Việc liên kết này giúp người dân tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí đi lại mà vẫn được thụ hưởng những công nghệ điều trị nhãn khoa hiện đại bậc nhất hiện nay.

Đào tạo và nâng cao tay nghề y bác sĩ

Bên cạnh công tác điều trị, hai đơn vị cam kết liên tục tổ chức các chương trình tập huấn, hội thảo khoa học và chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu. Việc cập nhật liên tục các kiến thức nhãn khoa hiện đại từ Mắt Sài Gòn Bình Dương trực thuộc hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất Việt Nam* sẽ giúp nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ tại địa phương, đảm bảo an toàn và hiệu quả tối ưu cho người bệnh.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương BS.CKII Hồ Thanh Phong – Giám đốc chuyên môn ký kết hợp tác cùng đại diện Bệnh viện Mắt Sài Gòn Bình Dương là ông Mai Văn Quang – Giám đốc điều hành

Hành trình nhân văn thắp sáng niềm hy vọng cho cộng đồng

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động chuyên môn tại viện, thỏa thuận hợp tác giữa hai bên còn mở ra một chương mới đầy tính nhân văn với các hoạt động an sinh xã hội.

Theo kế hoạch được thống nhất, hai đơn vị sẽ phối hợp cùng chính quyền địa phương triển khai các đợt khám sàng lọc và tầm soát bệnh lý về mắt hoàn toàn miễn phí định kỳ hằng tháng. Đối tượng ưu tiên hàng đầu của các chiến dịch này là người cao tuổi, trẻ em và những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Người dân tham gia thăm khám sẽ được các chuyên gia nhãn khoa hàng đầu kiểm tra thị lực, tư vấn phác đồ điều trị và hướng dẫn các phương pháp chăm sóc đôi mắt đúng cách.

Kỳ vọng đột phá cho bản đồ y tế Bình Dương

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện ban lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ niềm tin tưởng sâu sắc vào sự thành công của mối quan hệ hợp tác này. Sự kết hợp giữa một bên là đơn vị khám chữa bệnh đa khoa uy tín với lượng khách hàng đông đảo, và một bên là bệnh viện chuyên khoa mắt sở hữu trang thiết bị chuẩn quốc tế, hứa hẹn sẽ tạo nên một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện, bền vững.

Ban lãnh đạo 2 đơn vị cùng đội ngũ y bác sĩ chụp ảnh lưu niệm tại chương trình *Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam, xác lập kỷ lục Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam năm 2024

Người dân Bình Dương từ nay có thể hoàn toàn yên tâm khi thực hiện các kỹ thuật nhãn khoa phức tạp như phẫu thuật đục thủy tinh thể (cườm khô), điều trị tật khúc xạ học đường hay tầm soát các bệnh lý đáy mắt nguy hiểm ngay tại tỉnh nhà. Đây chính là giải pháp giúp giải quyết bài toán quá tải tuyến trên, đồng thời nâng cao rõ rệt chất lượng sống và chỉ số hạnh phúc của cộng đồng.