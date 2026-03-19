Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự: Chăm sóc thị lực học đường cho hơn 15.000 học sinh

19/03/2026 09:25 GMT+7

Nằm trong nỗ lực cùng ngành y tế thực hiện Quyết định số 2560/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa (tầm nhìn đến 2030), Trung tâm Kiểm soát Cận thị - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đã triển khai chiến dịch 'Biệt đội mắt sáng - Chinh phục ước mơ'.

Đội ngũ nhân viên y tế Trung tâm Kiểm soát Cận thị - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự thực hiện tầm soát thị lực cho học sinh ngay tại trường

Song hành cùng chiến lược y tế học đường

Trong những năm gần đây, tật khúc xạ học đường đang trở thành một trong những vấn đề sức khỏe đáng quan tâm tại các đô thị lớn. Áp lực học tập, thời gian sử dụng thiết bị điện tử kéo dài và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến tỷ lệ học sinh mắc cận thị ngày càng gia tăng. Vì thế, việc phát hiện sớm và kiểm soát tiến triển cận thị kịp thời đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thị lực lâu dài cho trẻ em.

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt học đường, Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn - Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình tầm soát thị lực miễn phí tại các trường học trên địa bàn TP.HCM trong năm học 2024 - 2025. Chương trình được thực hiện với mục tiêu phát hiện sớm các dấu hiệu tật khúc xạ ở học sinh, cung cấp kiến thức cần thiết để phụ huynh và nhà trường có biện pháp chăm sóc thị lực phù hợp cho trẻ. Trong năm học qua, chiến dịch đã thực hiện tầm soát chuyên sâu và xây dựng cơ sở dữ liệu thị lực cho hơn 15.000 học sinh tại 20 trường học trên địa bàn TP.HCM.

Học sinh được tầm soát thị lực với quy trình theo tiêu chuẩn của Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn

Quy trình tầm soát được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ và cử nhân khúc xạ với các bước: đo thị lực sàng lọc tật khúc xạ, kiểm tra các bệnh lý mắt và tư vấn chăm sóc thị lực. Trường hợp học sinh có dấu hiệu bất thường về thị lực sẽ được khuyến nghị kiểm tra chuyên sâu để có hướng theo dõi và can thiệp kịp thời.

Kết quả ghi nhận từ chương trình cho thấy tỷ lệ học sinh có dấu hiệu mắc tật khúc xạ chiếm hơn 50%, trong đó cận thị là tình trạng phổ biến nhất. Con số này phản ánh thực trạng đáng lưu ý về sức khỏe thị lực của học sinh trong môi trường học tập hiện nay.

Tăng cường giáo dục và nâng cao nhận thức chăm sóc mắt

Bên cạnh hoạt động thăm khám, chương trình còn kết hợp các hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về chăm sóc mắt học đường. Học sinh được hướng dẫn những thói quen tốt để bảo vệ thị lực như duy trì khoảng cách đọc - viết phù hợp, hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian dài, tăng cường hoạt động ngoài trời và khám mắt định kỳ.

"Việc tầm soát thị lực ngay tại trường học giúp phát hiện sớm các vấn đề về mắt ở trẻ em, từ đó giúp phụ huynh và nhà trường có kế hoạch chăm sóc phù hợp. Hoạt động này cũng góp phần xây dựng thói quen kiểm tra thị lực định kỳ cho học sinh, hạn chế tình trạng cận thị tiến triển nhanh mà không được phát hiện hay kiểm soát kịp thời", ThS-BS Nguyễn Phú Tùng, Giám đốc Điều hành Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự, chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Ngọc Dung, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quang Cơ (phường Vườn Lài, TP.HCM), cho biết hoạt động tầm soát thị lực ngay tại trường mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho học sinh, mang đến cho các em một trải nghiệm rất tuyệt vời. "Trung tâm có đội ngũ y bác sĩ, cử nhân khúc xạ có trình độ chuyên môn, phong cách chuyên nghiệp, chuẩn mực. Máy móc thiết bị được đem đến trường để thăm khám hiện đại, kết quả được ghi nhận cẩn thận và thông tin đầy đủ cho học sinh. Đây là một chương trình phục vụ cộng đồng ý nghĩa và thiết thực", Hiệu trưởng chia sẻ.

Hoạt động "Biệt đội mắt sáng" được các em học sinh hào hứng tham gia

Hướng tới mô hình chăm sóc mắt học đường bền vững

Trong thời gian tới, Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tiếp tục mở rộng chương trình tầm soát thị lực học đường, hợp tác với nhiều trường học trên địa bàn TP.HCM và các khu vực lân cận. Việc xây dựng mô hình chăm sóc mắt học đường bền vững được kỳ vọng sẽ góp phần bảo vệ thị lực cho thế hệ trẻ, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của việc chăm sóc mắt từ sớm.

Trung tâm Kiểm soát Cận thị Mắt Sài Gòn là mô hình chuyên biệt thuộc Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn, tập trung kiểm soát cận thị cho trẻ 4 - 16 tuổi. Kế thừa nền tảng chuyên môn hơn 20 năm của hệ thống bệnh viện chuyên khoa mắt lớn nhất tại Việt Nam*, trung tâm áp dụng các quy trình điều trị tiêu chuẩn cao với các công nghệ tiên tiến trên thế giới.

Học sinh tham gia hoạt động truyền thông chăm sóc mắt trong chương trình "Biệt đội Mắt Sáng" do Bệnh viện Mắt Sài Gòn Ngô Gia Tự tổ chức tại trường học

Trong năm 2025, chương trình "Biệt đội Mắt Sáng" của Mắt Sài Gòn trong đã được triển khai tại hơn 120 trường học trên cả nước, tầm soát thị lực cho khoảng 60.000 học sinh. Hoạt động này không chỉ góp phần xây dựng nền tảng dữ liệu thị lực học đường mà còn đồng hành cùng nhà trường và phụ huynh trong việc phát hiện sớm, kiểm soát kịp thời, điều trị chính xác và bảo vệ thị lực cho trẻ em.

* Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam, xác lập kỷ lục Bệnh Viện Mắt Sài Gòn - hệ thống bệnh viện, phòng khám chuyên khoa mắt ngoài công lập có quy mô lớn nhất Việt Nam năm 2024.

Trung tâm Kiểm soát cận thị Mắt Sài Gòn

Địa chỉ: 406 - 408 Ngô Gia Tự, phường Vườn Lài, TP.HCM

Điện thoại: 028 38300999 - 0789 980 999

Website: matsaigonngogiatu.com

