Mắt Sài Gòn thắng giải đổi mới sáng tạo công nghệ y tế khu vực châu Á

Có những đổi mới không chỉ nâng cấp kỹ thuật, mà thay đổi cả cách con người cảm nhận về y tế. Đó chính là tinh thần đứng sau giải thưởng Đổi mới sáng tạo công nghệ của năm - Technology Innovation of the Year mà Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn vừa được vinh danh tại Healthcare Asia Awards 2026 tại Singapore.

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đang tích cực thúc đẩy xã hội hóa, khuyến khích các cơ sở y tế tư nhân đầu tư chuyên sâu và đưa công nghệ tiên tiến về phục vụ người dân, Mắt Sài Gòn chọn một hướng đi rõ ràng: Mở rộng tiếp cận đi đôi với nâng tầm chất lượng điều trị. Với mạng lưới 21 cơ sở tại 13 tỉnh thành tính đến cuối năm 2025 và tính đến tháng 3.2026 đã có 29 bệnh viện, phòng khám trên cả nước, qua đó khẳng định cam kết giúp mọi người dân dễ dàng tiếp cận chuẩn mực điều trị quốc tế.

Phaco không dao: Chuẩn mực mới trong kỷ nguyên phẫu thuật nhãn khoa

Điểm sáng mang về giải thưởng danh giá năm nay chính là chiến dịch ứng dụng công nghệ Phaco không dao trong điều trị đục thủy tinh thể, đi kèm thông điệp nhân văn: "Khi công nghệ thấu hiểu đôi mắt Việt".

Đại diện Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn nhận giải tại Healthcare Asia Awards 2026

Nhiều năm qua, tâm lý e ngại "đụng chạm dao kéo" luôn là rào cản lớn khiến bệnh nhân cao tuổi trì hoãn việc tìm lại ánh sáng. Thấu hiểu điều này, Mắt Sài Gòn đã đưa phẫu thuật đục thủy tinh thể sang một bước tiến mới. Công nghệ Phaco không dao ứng dụng năng lượng laser kết hợp hệ thống AI lập trình thông minh, thay thế thao tác dao vi phẫu truyền thống – và được triển khai bởi đội ngũ bác sĩ chuyên gia giàu kinh nghiệm lâm sàng, những người thấu hiểu không chỉ đôi mắt mà còn tâm lý của từng bệnh nhân.

Ông Trương Tuấn Thịnh, Giám đốc điều hành cấp cao, phát triển kinh doanh Phaco, Tập đoàn Y khoa Sài Gòn (đơn vị sở hữu Hệ thống Bệnh viện Mắt Sài Gòn) phát biểu tại Healthcare Asia Medtech Awards 2026

Sự kết hợp giữa công nghệ và con người đó tạo nên một quy trình phẫu thuật với độ chính xác và an toàn vượt trội, giúp bệnh nhân gạt bỏ mọi lo âu và tự tin bước vào hành trình phục hồi ánh sáng. Hiệu quả lâm sàng được chứng minh qua thực tiễn: trong năm 2025, công nghệ này được triển khai đồng bộ tại 8 bệnh viện toàn quốc, ghi nhận tỷ lệ phục hồi trong vòng 3 ngày sau phẫu thuật đạt trên 98.9%.

Hệ sinh thái công nghệ: Tích hợp AI "cá nhân hóa" vào giải pháp đa tầng

Giải thưởng Đột phá công nghệ ghi nhận cho Phaco không dao, nhưng đây chỉ là một phần trong hành trình đổi mới công nghệ toàn diện mà Mắt Sài Gòn đang theo đuổi xuyên suốt các giai đoạn của vòng đời thị lực. Ở lĩnh vực phẫu thuật khúc xạ, EYESignature™ – công nghệ cá nhân hóa đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI phân tích 150.000 điểm dữ liệu giác mạc, thiết lập phác đồ 3D độc bản cho từng bệnh nhân. Năm 2026, Mắt Sài Gòn tiếp tục bổ sung LUMOPRO™ – thế hệ mới nhất trong công nghệ xóa cận vết mổ nhỏ vào danh mục điều trị, phản ánh định hướng nhất quán: liên tục cập nhật các giải pháp tiên tiến để mỗi bệnh nhân có lựa chọn phù hợp nhất cho đôi mắt của mình.

Giải thưởng quy tụ hơn 100 đơn vị y tế nổi bật toàn khu vực châu Á

Đây chính là cốt lõi của Mô hình vòng đời thị lực (Vision Lifecycle Model) – hành trình chăm sóc liền mạch từ kiểm soát cận thị học đường, điều chỉnh thị lực tuổi trưởng thành, đến điều trị chuyên sâu ở giai đoạn sau, nơi công nghệ không chỉ là công cụ, mà là ngôn ngữ của sự thấu hiểu.

Chuẩn mực được bảo chứng bởi con người

Đổi mới công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được dẫn dắt bởi chuyên môn vững chắc. Tại Mắt Sài Gòn, nền tảng đó được hiện thân qua đội ngũ chuyên gia có chiều sâu học thuật và kinh nghiệm lâm sàng được cộng đồng y khoa quốc tế công nhận, là bảo chứng quan trọng để mỗi công nghệ tiên tiến được ứng dụng đúng chuẩn mực, đúng người và đúng thời điểm.

Đội ngũ bác sĩ thực hiện phẫu thuật với công nghệ Phaco không dao tại Mắt Sài Gòn

Giải thưởng Đột phá công nghệ của Năm tại Healthcare Asia Awards 2026 là minh chứng cho một hướng đi nhất quán: Đưa những công nghệ nhãn khoa được kiểm chứng quốc tế vào thực hành lâm sàng tại Việt Nam. Sự ghi nhận từ cộng đồng y tế khu vực là xác nhận cho hướng đi đó và là động lực để Mắt Sài Gòn tiếp tục đặt ra những chuẩn mực cao hơn.