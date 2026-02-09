‘Mắt thần’ tầm soát bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Tân An

Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và máy cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt hiện đại từ Philips…được ví là “mắc thần” soi từ mầm mống bệnh lý cho các bệnh nhân ẢNH: BẮC BÌNH

Khi công nghệ trở thành vũ khí chiến lược

Trong bối cảnh các bệnh lý không lây nhiễm như ung thư, đột quỵ và tim mạch đang ngày càng trẻ hóa, nhu cầu tầm soát sức khỏe chuyên sâu tại Long An (nay là Tây Ninh) và khu vực Tây Nam bộ trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trước đây, để thực hiện các gói tầm soát kỹ thuật cao, người dân thường phải chấp nhận cảnh chờ đợi mệt mỏi tại các bệnh viện lớn ở TP.HCM. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi mạnh mẽ nhờ sự đầu tư bài bản của BVĐK Quốc tế Tân An (số 136C, đường tỉnh 827, P.Tân An, tỉnh Tây Ninh - trước đây là , P.7, TP.Tân An, tỉnh Long An).

Được định vị trở thành bệnh viện vì cộng đồng đáng tin cậy trong 3 - 5 năm tới, BVĐK Quốc tế Tân An đã trang bị đồng bộ những thiết bị y tế mà giới chuyên môn gọi là "tiêu chuẩn vàng" trong chẩn đoán. Đáng chú ý nhất là hệ thống máy chụp cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và máy cắt lớp vi tính MSCT 128 lát cắt hiện đại từ Philips…

Theo các chuyên gia y tế, nếu ví các bệnh lý tiềm ẩn như những "kẻ thù vô hình" thì hệ thống MSCT 128 lát cắt chính là "mắt thần" sắc bén nhất hiện nay để nhận diện ra chúng. Với tốc độ chụp siêu nhanh và độ phân giải cao, thiết bị này cho phép dựng hình 3D mạch vành tim, giúp các bác sĩ phát hiện sớm các mảng xơ vữa, hẹp mạch máu - nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim. Đối với tầm soát ung thư, khả năng quét toàn thân của máy giúp phát hiện các khối u kích thước nhỏ ở phổi, gan, tụy... ngay từ giai đoạn mầm mống.

Máy MRI tại BVĐK Quốc tế Tân An là trang thiết hiện đại hàng đầu trong nước hiện tại ẢNH: BẮC BÌNH

Song song đó, hệ thống MRI 1.5 Tesla là "chìa khóa" để giải mã các bệnh lý thần kinh và sọ não. Không sử dụng tia X, an toàn tuyệt đối cho người bệnh, thiết bị này giúp tầm soát nguy cơ đột quỵ não, phát hiện các bất thường mạch máu não hay thoát vị đĩa đệm một cách chính xác nhất. Bên cạnh đó là hệ thống máy siêu âm màu 4D từ GE, hệ thống phẫu thuật nội soi và Lab xét nghiệm tự động hoàn toàn, tạo nên một quy trình chẩn đoán khép kín, chính xác và nhanh chóng.

Nơi quy tụ của những "người khổng lồ" về chuyên môn

Theo ông Phạm Viết Duy, Tổng giám đốc BVĐK Quốc tế Tân An, máy móc hiện đại chỉ thực sự phát huy tác dụng khi được vận hành bởi những bộ óc tinh anh. Điểm khác biệt lớn nhất giúp BVĐK Quốc tế Tân An tự tin "out trình" (vượt trội) so với mặt bằng chung chính là yếu tố con người.

Khuôn viên BVĐK Quốc tế Tân An là các mảng xanh êm đềm ẢNH: BẮC BÌNH

Hiện, bệnh viện đã là địa chỉ kết nối, hội chẩn của đội ngũ chuyên gia đầu ngành được đào tạo bài bản từ các trung tâm y tế lớn bậc nhất cả nước như Bệnh viện Chợ Rẫy, Đại học Y dược TP.HCM, Từ Dũ, Hùng Vương... Sự hợp tác sâu về chuyên môn này giúp BVĐK Quốc tế Tân An thực hiện được những kỹ thuật phức tạp ngay tại địa phương mà trước đây bắt buộc phải chuyển tuyến.

Sự kết hợp giữa công nghệ chẩn đoán hình ảnh tối tân và kinh nghiệm lâm sàng dày dạn của các giáo sư, bác sĩ đầu ngành tạo ra "cơ chế kép" bảo vệ sức khỏe người dân: Phát hiện bệnh sớm nhất và đưa ra phác đồ điều trị chuẩn xác nhất.

Sự chuyển mình của BVĐK Quốc tế Tân An đang nhận được những phản hồi tích cực từ người dân. Sau khi tham quan cơ sở vật chất khám bệnh BVĐK Quốc tế Tân An, một cựu lãnh đạo ngành y tế tỉnh Long An (cũ) chia sẻ: "Với tư cách là một người dân và cũng là người từng làm công tác quản lý, tôi rất mừng khi thấy tỉnh nhà có một cơ sở y tế quy mô và hiện đại như thế này. Việc bệnh viện đầu tư máy MRI và MSCT đời mới không chỉ giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mà còn giảm tải rất lớn cho ngân sách và áp lực lên các bệnh viện tuyến trên. Quan trọng hơn, với việc thông tuyến bảo hiểm t tế từ tháng 8.2025, những cán bộ hưu trí như tôi và bà con lao động sẽ được hưởng dịch vụ y tế kỹ thuật cao với chi phí hợp lý. Đây là một bước tiến đáng ghi nhận về an sinh xã hội của quê hương chúng ta".

Giường bệnh trong BVĐK Quốc tế Tân An ẢNH: BẮC BÌNH

Ở một góc nhìn khác, bà Nguyễn Thị Thanh H. (55 tuổi), một nữ doanh nhân thành đạt sinh sống tại P.Long An, người thường xuyên đi nước ngoài hoặc lên các bệnh viện quốc tế tại TP.HCM để kiểm tra sức khỏe, cho biết: "Trước đây, mỗi lần muốn tầm soát ung thư hay kiểm tra tim mạch tổng quát, tôi phải sắp xếp công việc cả tuần, dậy từ tờ mờ sáng để lên TP.HCM xếp hàng, rất mệt mỏi. Nhưng nay, khi trải nghiệm dịch vụ tại BVĐK Quốc tế Tân An, tôi thực sự bất ngờ. Không gian xanh, sạch, hiện đại không thua kém gì các bệnh viện quốc tế 5 sao. Quy trình 'một cửa' rất nhanh gọn, máy móc thì quá hiện đại. Bác sĩ tư vấn lại là những chuyên gia từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y dược về nên tôi hoàn toàn yên tâm. Giờ thì tôi không cần đi đâu xa nữa, vừa tiết kiệm thời gian, vừa được chăm sóc chu đáo ngay gần nhà".

Sự đầu tư nghiêm túc vào các mũi nhọn như tầm soát ung thư, đột quỵ và tim mạch không chỉ khẳng định vị thế của BVĐK Quốc tế Tân An, mà còn mang lại sự an tâm cho người dân Tây Ninh: Sức khỏe vàng cần được bảo vệ bằng những tiêu chuẩn vàng.