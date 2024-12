Mất tiền vì hacker, khách hàng được bồi thường nhờ Bảo hiểm An ninh mạng

Chiêu lừa tinh vi khiến nạn nhân mất cảnh giác

Ngày 19.11.2024, chị C.T.Q (1978, Cà Mau) tố giác lên cơ quan chức năng về vụ lừa đảo trực tuyến khoản tiền lên đến hơn chục triệu đồng. Theo phản ánh của chị Q., đối tượng lạ tự xưng là cán bộ điện lực và thông báo sẽ cúp điện tại nhà chị Q., do chưa thanh toán tiền điện tháng trước. Tiếp đó, kẻ gian yêu cầu chị Q. truy cập đường dẫn lạ, cài đặt ứng dụng giả mạo và thực hiện một số thao tác để đóng tiền điện online.

Do chưa có kinh nghiệm xử lý, chị Q. đã làm theo hướng dẫn của đối tượng xấu và cài đặt ứng dụng vào thiết bị. Sau đó, kẻ gian tiếp tục thực hiện các hành vi giả danh, gọi điện "dụ dỗ" khách hàng tự đăng nhập vào ứng dụng Viettel Money. Bằng các thủ đoạn tinh vi để chiếm quyền thao tác trên thiết bị từ xa, lúc này, kẻ xấu dễ dàng thao tác chuyển tiền ra khỏi tài khoản của người bị hại.

Tin nhắn, cuộc gọi và ứng dụng lừa đảo của kẻ gian mạo danh nhân viên Công ty điện lực ẢNH: NVCC

Khi phát hiện mất tiền trong tài khoản, Chị Q. đã nhanh chóng liên hệ với đội ngũ chăm sóc khách hàng của Viettel Money để tra cứu lịch sử chuyển tiền và được tư vấn trình báo lực lượng chức năng tại địa phương. Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định điện thoại của khách hàng đã truy cập trang web giả mạo và tải ứng dụng chứa mã độc, dẫn đến bị đánh cắp thông tin và tiền trong tài khoản.

Được biết, trước đó, chị Q. đã tham gia thành công chương trình Bảo hiểm An ninh mạng của Viettel Money. Đây là một chương trình được tặng kèm (miễn phí trong tháng đầu tiên khi sử dụng dịch vụ bảo hiểm) để giao dịch chuyển tiền trên Viettel Money, giúp khách hàng tăng cường bảo vệ tài khoản.

Như vậy, tại thời điểm xảy ra sự cố bị kẻ gian chiếm quyền sử dụng thiết bị, khách hàng đã được Viettel Money tặng miễn phí gói bảo hiểm với các giao dịch chuyển tiền. Sau khi chị Q. trình báo vụ việc, Viettel Money tiếp tục đồng hành và phối hợp cùng công ty Bảo hiểm để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia Bảo hiểm An ninh mạng.

Khách hàng C.T.Q nhận chi trả quyền lợi Bảo hiểm An ninh mạng

Bảo hiểm An ninh mạng: Giải pháp quản trị rủi ro tài chính trong không gian số

Câu chuyện của chị Q chỉ là một trong những minh chứng cho tầm quan trọng của việc quản trị rủi ro tài chính khi giao dịch trong không gian số, đặc biệt là vai trò của các nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng tài chính số. Chia sẻ về trường hợp này, đại diện Viettel Money cho biết: "Quyền lợi và sự an toàn của khách hàng luôn được đội ngũ vận hành Viettel Money đặt lên hàng đầu. Bên cạnh cung cấp những tính năng, dịch vụ mang lại đa dạng lợi ích nhất có thể, Viettel Money còn hướng đến việc liên tục nâng cao bảo mật, đồng hành hỗ trợ xử lý, dự trù rủi ro. Bảo hiểm An ninh mạng là một trong những nỗ lực giúp tài khoản của khách hàng được bảo vệ tối đa, trong bối cảnh lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi".

Được biết, Bảo hiểm An ninh mạng là thành quả hợp tác giữa Viettel Money cùng Công ty Bảo hiểm VBI, ra mắt trong tháng 11/2024, nhằm giúp khách hàng được bảo vệ tối đa* trước các rủi ro an ninh mạng khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền. (*tối đa theo gói bảo hiểm đăng ký)

Bảo hiểm An ninh mạng tiếp tục là nỗ lực của Viettel Money nhằm nâng cao tính bảo mật và trải nghiệm khách hàng

Khi thực hiện giao dịch chuyển tiền trên Viettel Money, khách hàng có cơ hội mua kèm Bảo hiểm An ninh mạng miễn phí trong tháng đầu tiên. Các tháng sau, mức phí duy trì chỉ 5.000 đồng/tháng với mức bảo vệ lên tới 50 triệu đồng/năm khi xảy ra sự cố bảo mật như trường hợp của chị Q.

Với quyền lợi bồi thường cao, hỗ trợ nhanh chóng và hiệu quả, Bảo hiểm An ninh mạng của Viettel được đánh giá là giải pháp thiết thực bảo vệ người dùng khỏi các nguy cơ tấn công mạng như: lừa đảo chuyển tiền do những giao dịch giả mạo, rò rỉ thông tin cá nhân qua trang web giả mạo hay sơ ý cài đặt phần mềm độc hại. Nhờ đó, người dùng có thể an tâm bảo vệ số dư trong tài khoản và quản trị các rủi ro tài chính trước những thách thức của xã hội số.

Bên cạnh việc bảo vệ khách hàng khỏi những rủi ro do lừa đảo, các gói Bảo hiểm An ninh mạng của Viettel Money còn chịu trách nhiệm chi trả mức chi phí 35 triệu đồng, mức bảo vệ lên tới 100% khi chủ tài khoản gặp bất kỳ rủi ro nào liên quan tới thương tật do tai nạn và chịu chi phí điều trị thương tật do tai nạn.