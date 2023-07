Mặt trái của công bằng bắt buộc

Nhiều nước Hồi giáo lên án hành động đốt kinh Koran xảy ra ở Thụy Điển REUTERS

Nhiều nước Hồi giáo trên thế giới đã lên án mạnh mẽ và phản đối dữ dội hành động này. Cảnh sát Thụy Điển biện bạch là luật pháp nước này không cấm việc báng bổ đấng linh thiêng của các tôn giáo, không cấm đốt sách và bảo hộ quyền tự do ngôn luận. Mới đây, có 3 người ở Thụy Điển xin phép chính quyền tụ tập ở bên ngoài Đại sứ quán Israel ở thủ đô Stockholm để đốt cuốn Torah, cuốn thánh kinh của người Do Thái, và cuốn Bible, cuốn thánh kinh của người theo đạo Thiên chúa.

Cảnh sát Thụy Điển, bất kể muốn hay không muốn, thì cũng đã phải đồng ý yêu cầu của 3 người kia.

Chỉ có điều đấy là sự công bằng bắt buộc và mặt trái của nó rất nguy hại cho Thụy Điển và tất cả các nước khác ở châu Âu. Từ xa xưa đến nay, hủy hoại sách thánh kinh và báng bổ đấng linh thiêng của các tôn giáo luôn là chuyện vô cùng nhạy cảm và dễ đưa đến xung khắc bạo lực, thù hằn và hiềm khích giữa các tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới. Thực chất ở chuyện này là nên hiểu như thế nào về quyền tự do ngôn luận, về giới hạn nào cho quyền tự do ngôn luận và về mối quan hệ giữa tự do ngôn luận với tôn trọng tôn giáo và tín ngưỡng.

Chuyện ở Thụy Điển hiện tại phản ánh 2 vấn đề nan giải đối với nước này và các quốc gia khác ở châu Âu. Thứ nhất là sự cọ xát và xung khắc tôn giáo ở đó rất nghiêm trọng và thứ hai là chưa ở đâu đã giải quyết được ổn thỏa vấn đề này.