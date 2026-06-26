Mắt Việt - Nga tiên phong Việt Nam trong điều lão thị bằng công nghệ ZEISS PRESBYOND®

Cụ thể, chứng nhận được trao ngày 18.6.2026, ghi nhận vai trò nổi bật của Mắt Việt - Nga trong việc đưa giải pháp điều trị lão thị hiện đại đến gần hơn với người bệnh Việt Nam. ZEISS PRESBYOND® là giải pháp dành cho người từ 40 tuổi gặp tình trạng cận thị, loạn thị kèm lão thị, giúp cải thiện thị lực ở nhiều khoảng cách và giảm sự phụ thuộc vào kính trong sinh hoạt hằng ngày.

Đại diện Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga nhận Chứng nhận phẫu thuật điều trị lão thị bằng công nghệ ZEISS PRESBYOND® nhiều nhất Việt Nam

Đại diện Carl Zeiss Việt Nam, bà Vũ Thị Thu Hiền - Tổng giám đốc Carl Zeiss Việt Nam cho biết, PRESBYOND® là một trong những giải pháp điều trị lão thị tiên tiến của ZEISS, được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu thị giác ngày càng cao của nhóm khách hàng trung niên. Việc Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga được ghi nhận là đơn vị tiên phong triển khai và thực hiện điều trị PRESBYOND® nhiều nhất Việt Nam cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về chuyên môn, công nghệ cũng như năng lực tiếp cận các xu hướng điều trị nhãn khoa hiện đại trên thế giới.

Đại diện Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga, bác sĩ Vitalii Bazhanov - Phó giám đốc Chuyên môn chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất sau quá trình triển khai PRESBYOND® không phải là số lượng ca điều trị, mà là những thay đổi tích cực trong cuộc sống của người bệnh. Nhiều khách hàng từng phải mang theo nhiều loại kính khác nhau để đọc sách, sử dụng điện thoại, làm việc với máy tính hoặc lái xe đã có thể sinh hoạt thuận tiện hơn sau điều trị. Đó cũng chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng đến khi đưa các công nghệ điều trị lão thị hiện đại về Việt Nam."

ZEISS PRESBYOND® ứng dụng nguyên lý Laser Blended Vision, giúp mở rộng vùng nhìn rõ ở nhiều khoảng cách như nhìn xa, trung gian và nhìn gần. Nhờ đó, người bệnh có thể thực hiện các hoạt động thường ngày như lái xe, sử dụng điện thoại, đọc sách hay làm việc với máy tính thuận tiện hơn mà không phải liên tục thay đổi giữa các loại kính.

Bên cạnh hiệu quả thị giác, PRESBYOND® còn được đánh giá cao nhờ khả năng cá thể hóa điều trị dựa trên đặc điểm thị lực và nhu cầu sử dụng mắt của từng người bệnh. Chính vì vậy, công nghệ này đang ngày càng được nhiều khách hàng trong độ tuổi trung niên quan tâm khi mong muốn duy trì chất lượng cuộc sống năng động mà không còn phụ thuộc vào kính.

Những ghi nhận từ ZEISS không chỉ đánh dấu bước tiến mới của Bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga trong lĩnh vực điều trị lão thị, mà còn góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về các giải pháp điều trị thị lực hiện đại dành cho người từ 40 tuổi. Với hệ thống cơ sở tại TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng và Hạ Long cùng đội ngũ chuyên gia Việt Nam và Liên bang Nga giàu kinh nghiệm, bệnh viện tiếp tục theo đuổi mục tiêu mang đến các giải pháp chăm sóc thị lực toàn diện theo tiêu chuẩn châu Âu cho người bệnh Việt Nam. Để tìm hiểu thêm về thông tin, bạn có thể trực tiếp liên hệ đến Bệnh viện thông qua số điện thoại: