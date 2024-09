Mẫu iPhone 16 bị 'bỏ rơi' trong đợt mở bán

Apple mở bán cùng lúc cả 4 máy thế hệ iPhone 16 từ ngày 20.9 ở 40 thị trường ưu tiên trên thế giới. Đợt mở bán tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27.9 (trong đó có Việt Nam), nhưng ngay từ ngày đầu, giới kinh doanh điện thoại xách tay đã mang máy về để phục vụ nhu cầu của nhóm khách hàng mong muốn sở hữu thiết bị sớm. Tương tự với mọi năm, thị trường hàng "xách tay" chỉ thực sự sôi động với những model cao cấp, còn bộ đôi iPhone 16 và 16 Plus tiếp tục bị "bỏ rơi".



Nhiều cửa hàng bán iPhone 16 xách tay cũng như các bài đăng trên những fanpage, hội nhóm người dùng smartphone của Apple cho thấy iPhone 16 Pro Max là thiết bị được chào bán nhiều nhất. Trong đó, những model màu Titan S a mạc - màu mới của năm nay, luôn hút khách quan tâm và thường được bán với giá chênh nhiều triệu đồng so với niêm yết chính hãng. Thậm chí, chiếc iPhone 16 Pro Max dung lượng 1 TB đầu tiên về Việt Nam đã có chủ sở hữu với mức giá tới gần 80 triệu đồng, cao hơn gần 25 triệu đồng so với giá chính thức được Apple Store Việt Nam công bố.

iPhone 16 và 16 Plus không được số đông người dùng điện thoại Apple tại Việt Nam quan tâm Ảnh: EFE/PETER DA SILVA

Trong khi bộ đôi Pro được giao dịch sôi động, thì gần như không có ai nhắc hay hỏi tới mẫu iPhone 16 thường, hoặc phiên bản Plus với màn hình lớn hơn. Nếu chỉ nhìn vào hoạt động mua bán iPhone 16 series xách tay những ngày qua, người dùng có thể lầm tưởng Apple chỉ ra mắt 2 model là 16 Pro và 16 Pro Max, thay vì 4.

Ngay tại Apple Store ở các nước mở bán sớm như Singapore, Thái Lan - là những nguồn hàng chủ yếu của đợt iPhone 16 xách tay về Việt Nam giai đoạn này, bộ đôi máy không có chữ "Pro" trên tên cũng ít được quan tâm và luôn sẵn sàng. Người mua có thể đến trực tiếp cửa hàng và chọn thiết bị này mà không cần phải đặt trước hay lo "cháy hàng".

Giới kinh doanh iPhone xách tay cho biết không chỉ với loạt 16 series mới ra mắt, mà các phiên bản iPhone không "Pro" từ trước tới nay đều không hút khách ở giai đoạn đầu mở bán. "Nhu cầu iPhone xách tay dồn hết vào model cao cấp nhất trong chuỗi máy ra mắt. Các máy bản thường ít người hỏi nên chẳng ai dám nhập sẵn về bởi mỗi máy đều phải 'gánh' nhiều chi phí đi lại, ăn ở. Nếu có ai đặt trước, chúng tôi mới lấy về", anh Quang, chủ một cửa hàng bán đồ Apple xách tay tại Hà Nội chia sẻ.

Năm nay, iPhone 16 và 16 Plus được đánh giá mang nhiều cải tiến "có giá trị" hơn so với những gì có trên bộ đôi Pro nếu so với thế hệ trước, tuy vậy vẫn không nằm trong thị hiếu của số đông người dùng iPhone. Bên cạnh đó, những màu sắc mới lại không được đánh giá cao như những gì có trên đôi iPhone 15 và 15 Plus.

Sự quan tâm gần như đổ dồn vào các sản phẩm cao cấp Ảnh: Reuters

Tình trạng chênh lệch sự quan tâm ở các phiên bản iPhone khác nhau không chỉ ở phân khúc hàng xách tay mà cũng thể hiện rõ thông qua lượng đơn đặt hàng từ các đại lý ủy quyền của Apple trong nước. Một hệ thống cho biết báo cáo tổng kết lượt đăng ký thông tin iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max phần lớn chọn 256 GB, với tỷ lệ hơn 75%, cho thấy nhóm khách hàng có xu hướng lựa chọn cấu hình mạnh, dung lượng lớn để phục vụ cho các nhu cầu công việc và giải trí ngày càng tăng.

Trong khi đó, đại diện một AAR khác chia sẻ tỷ lệ khách hàng đặt các phiên bản như sau: iPhone 16 (1%), iPhone 16 Plus (1%), iPhone 16 Pro (7%) và iPhone 16 Pro Max (91%). "Không nằm ngoài dự đoán, các khách hàng đặt tập trung chủ yếu vào phiên bản iPhone 16 Pro Max màu titan sa mạc mới, chiếm hơn 85%. Trong đó, bản 256 GB chiếm 91%, bản 512 GB chiếm 7,5% và bản 1 TB là 1,5%", đại diện đơn vị kinh doanh nói.

Tại Việt Nam, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (dung lượng 128 GB) có giá niêm yết 22,99 triệu đồng, iPhone 16 Plus rẻ nhất từ 25,99 triệu đồng cho cùng phiên bản. Bộ đôi máy Pro có giá thấp nhất lần lượt là 28,99 và 34,99 triệu đồng, nhưng iPhone 16 Pro dung lượng từ 128 GB, trong khi iPhone 16 Pro Max là 256 GB. Mức giá cao nhất thuộc về iPhone 16 Pro Max bản 1 TB: 46,99 triệu đồng.