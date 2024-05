Mâu thuẫn gia đình, em trai 60 tuổi sát hại anh ruột 74 tuổi

Ngày 14.5, thông tin từ UBND xã Viên Thành (H.Yên Thành, Nghệ An) cho biết, cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã này khiến 1 người chết, 2 người bị thương.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 19 giờ 30 tối 13.5, do mâu thuẫn với người anh trai của mình, ông Bùi Văn Thuận (60 tuổi, ngụ xóm 3, xã Viên Thành) đã dùng dao tấn công anh trai là ông Bùi Văn H. (74 tuổi), khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi ông Thuận đang tấn công anh trai, thì có 2 người hàng xóm (một phụ nữ và một người đàn ông) chạy vào can ngăn cũng bị ông Thuận dùng dao đâm trọng thương.

Hai nạn nhân này sau đó được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi gây án, ông Thuận trốn khỏi hiện trường.

Trong đêm 13.5, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an H.Yên Thành đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ gây án.