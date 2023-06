Mâu thuẫn lúc làm đường, dùng cuốc đánh vào mặt người hàng xóm

Ngày 27.6, tin từ Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ (Vĩnh Long) cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Xuân Phương (63 tuổi, ngụ xã Hòa Ninh, H.Long Hồ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Đây là bị can dùng cuốc đánh vào mặt người hàng xóm vì mâu thuẫn lúc đổ đá làm đường.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Xuân Phương NAM LONG

Theo kết quả điều tra ban đầu, xuất phát từ việc đổ đá làm đường, giữa bà Phương và ông N.M.Đ (56 tuổi, ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn. Ngày 26.4, thấy ông Đ. đi ngang nhà, bà Phương kêu dừng lại hỏi chuyện nhưng ông Đ. không dừng lại.

Cho rằng ông Đ. khi dễ mình, bà Phương bực tức, dùng lời lẽ xúc phạm. Nghe vậy, ông Đ. dùng tay đánh bà Phương nhưng bà đỡ được. Sau đó, bà Phương lấy cây cuốc dùng để cào đá đánh vào vùng mặt ông Đ. khiến ông bị thương chảy nhiều máu, được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Vĩnh Long, tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Đ. tại thời điểm giám định là 24%.

Vụ dùng cuốc giải quyết mâu thuẫn nêu trên đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Long Hồ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.