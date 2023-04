Mâu thuẫn lúc nhậu, một người bị đâm tử vong giữa đường

Ngày 14.4, Công an H.Củ Chi (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Ngô Văn Phương (26 tuổi, ngụ Tây Ninh) để điều tra vụ án mạng khiến một người tử vong. Nạn nhân là anh C.S.R (22 tuổi, quê An Giang, tạm trú H.Củ Chi).

Ngô Văn Phương tại cơ quan điều tra C.T.V

Theo điều tra, chiều 9.4, Phương chạy xe máy cùng bạn đến quán karaoke trên đường Trần Thị Lan (xã Tân Thạnh Tây, H.Củ Chi). Tại đây, Phương gặp anh R. và Tuân (32 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú H.Củ Chi) đi cùng nhóm bạn ngồi ở phòng kế bên.



Phương có quen biết với Tuân vì làm chung ở công ty bao bì nên đến nói chuyện, nhậu cùng. Lúc này, Phương gọi 2 tiếp viên nữ vào phòng để nhậu chung, nhưng Tuân không đồng ý, dẫn đến cự cãi. Tuân đẩy Phương ngã, 3 người trong nhóm của Tuân xúm lại đánh Phương nhưng không gây thương tích.

Hiện trường vụ án mạng NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

Sau đó, Phương lấy xe máy chạy về phòng trọ nhưng phát hiện để quên nón kết và áo khoác tại quán karaoke. Phương vào bếp lấy con dao rồi quay lại quán thì biết bạn đã mang đồ của mình về.

Thấy Phương đến, Tuân bảo "về đi". Lúc này, Phương quay lại giao lộ Nguyễn Kim Cương - Trần Thị Lan chờ bạn để lấy đồ. Tại đây, giữa Phương và nhóm người trên xảy ra cự cãi. Phương bị đánh nên đánh trả lại, đâm trúng anh R. gây tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phương chạy khỏi hiện trường, đến trụ sở công an đầu thú, khai nhận hành vi của mình. Công an đang điều tra vụ án mạng này.