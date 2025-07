Mâu thuẫn tiền bạc, người đàn ông đâm 19 nhát dao vào người phụ nữ

Chiều 31.7, lãnh đạo UBND P.Phú Yên cho biết công an phường đang phối hợp với các cơ quan chức năng, củng cố hồ sơ ban đầu để chuyển cấp thẩm quyền thụ lý điều tra vụ 1 người đàn ông xông vào nhà đâm người phụ nữ rồi ra đầu thú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 47 ngày 30.7, do mâu thuẫn tiền bạc nên ông Đ.T.H (39 tuổi, ở thôn Lộc Đông, P.Phú Yên) xông vào nhà bà Đ.T.C (35 tuổi, trú cùng thôn) dùng dao đâm bà C. nhiều nhát, gây thương tích nặng. Sau khi gây án, ông H. đã đến trụ sở công an P.Phú Yên để đầu thú.

Nghi phạm đâm 19 nhát dao vào người phụ nữ do mâu thuẫn nợ nần ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết trong ngày 30.7 các bác sĩ đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bà Đ.T.C, nạn nhân bị đâm 19 nhát dao, trong đó có vết thương xuyên thủng tĩnh mạch cảnh, cực kỳ nguy kịch.

Bà C. nhập viện lúc 12 giờ 28 ngày 30.7 trong tình trạng đa vết thương, mất nhiều máu, nguy cơ tử vong rất cao.

Ngay lập tức, khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện phối hợp cùng các chuyên khoa Ngoại thần kinh, Chấn thương chỉnh hình và Gây mê hồi sức tiến hành phẫu thuật khẩn cấp bằng cách kiểm soát máu chảy, khâu phục hồi tĩnh mạch cảnh trong và xử lý toàn bộ vết thương.

Sau nhiều giờ mổ căng thẳng, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tỉnh táo, sinh hiệu ổn định và tiếp tục được theo dõi tại khoa Gây mê hồi sức