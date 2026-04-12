Mâu thuẫn tình cảm, lập tài khoản ảo bôi nhọ người khác trên mạng

Ngày 12.4, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác để đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.K vì tạo tài khoản Facebook ảo để đăng tin sai sự thật ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý là vụ việc ông N.T.K và bà N.K.T, sau thời gian chung sống, cả 2 đã ly hôn. Lúc này, ông K. tạo tài khoản Facebook ảo, dùng ảnh vợ cũ làm hình đại diện rồi đăng tải thông tin, hình ảnh bà T. lên các hội nhóm tìm người “giao lưu tình cảm”, nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự bà T.

Để che giấu hành vi, ông K. sử dụng thiết bị điện tử không thường sử dụng để đăng nhập tài khoản Facebook ảo nói trên. Khi được mời làm việc, ông K. lại xuất trình thiết bị khác nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ở một vụ việc khác, ông H.Q.L có mối quan hệ tình cảm với bà B.C.T. Sau khi chấm dứt mối quan hệ, ông L. xảy ra mâu thuẫn với ông N.V.B (chồng cũ của bà T.). Ông L. lập tài khoản Zalo ảo, đăng tải nhiều hình ảnh và thông tin sai sự thật về việc ông B. mượn tiền của bà T. nhưng không trả, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ông B.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật xúc phạm người khác.