Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chống tin giả

Mâu thuẫn tình cảm, lập tài khoản ảo bôi nhọ người khác trên mạng

Gia Bách
Gia Bách
12/04/2026 12:43 GMT+7

Tại Cà Mau, xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm, nhiều trường hợp lập tài khoản ảo đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân.

Ngày 12.4, tin từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng hình ảnh của người khác để đăng tải thông tin sai sự thật, nhằm xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn trong các mối quan hệ tình cảm.

- Ảnh 1.

Công an tỉnh Cà Mau triển khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.T.K vì tạo tài khoản Facebook ảo để đăng tin sai sự thật

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đáng chú ý là vụ việc ông N.T.K và bà N.K.T, sau thời gian chung sống, cả 2 đã ly hôn. Lúc này, ông K. tạo tài khoản Facebook ảo, dùng ảnh vợ cũ làm hình đại diện rồi đăng tải thông tin, hình ảnh bà T. lên các hội nhóm tìm người “giao lưu tình cảm”, nhằm mục đích xúc phạm uy tín, danh dự bà T.

Để che giấu hành vi, ông K. sử dụng thiết bị điện tử không thường sử dụng để đăng nhập tài khoản Facebook ảo nói trên. Khi được mời làm việc, ông K. lại xuất trình thiết bị khác nhằm qua mắt cơ quan chức năng.

Ở một vụ việc khác, ông H.Q.L có mối quan hệ tình cảm với bà B.C.T. Sau khi chấm dứt mối quan hệ, ông L. xảy ra mâu thuẫn với ông N.V.B (chồng cũ của bà T.). Ông L. lập tài khoản Zalo ảo, đăng tải nhiều hình ảnh và thông tin sai sự thật về việc ông B. mượn tiền của bà T. nhưng không trả, làm ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh của ông B.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi sử dụng mạng xã hội; không vì mâu thuẫn cá nhân mà đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật xúc phạm người khác.

Tin liên quan

Xử phạt nhiều trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Xử phạt nhiều trường hợp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

tin sai sự thật xử phạt cà mau tài khoản facebook đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội tài khoản ảo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận