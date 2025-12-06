Mavin Austfeed được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam 2025

Đây là lần đầu tiên Mavin Austfeed tham gia và đã xuất sắc được vinh danh, khẳng định định hướng phát triển bền vững và năng lực quản trị theo chuẩn ESG của doanh nghiệp.

Ông Đào Mạnh Hòa, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mavin nhận giải thưởng CSI 100

CSI là chương trình đánh giá thường niên các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam, dựa trên Bộ chỉ số CSI gồm 145 tiêu chí kinh tế - môi trường - xã hội. Năm 2025, bộ chỉ số có nhiều cải tiến, tăng tỷ lệ tiêu chí nâng cao lên 41% và lần đầu yêu cầu doanh nghiệp phân tích vấn đề trọng yếu gắn với các bên liên quan. Hệ thống chấm điểm ứng dụng công nghệ và AI nhằm bảo đảm tính minh bạch và khách quan.

Với hơn 20 năm hoạt động trong ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, Mavin Austfeed đã kiên định chiến lược tự động hóa - số hóa - xanh hóa hệ thống nhà máy. Doanh nghiệp đầu tư robot đóng bao, hệ thống skylight tận dụng ánh sáng tự nhiên, tối ưu điện năng bằng biến tần, ứng dụng công nghệ sinh khối biomas và hệ thống xử lý khí thải bằng nước. Trong lộ trình giảm phát thải, Mavin Austfeed đang triển khai điện mặt trời áp mái và thay thế toàn bộ xe nâng bằng xe điện.

Robot đóng bao tự động trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Mavin

Song song với đầu tư công nghệ, doanh nghiệp xây dựng môi trường làm việc hạnh phúc, phúc lợi đồng đều và khuyến khích sáng tạo. Mỗi năm, Mavin tổ chức hàng trăm khóa đào tạo nội bộ, góp phần nâng cao năng lực đội ngũ và lan tỏa văn hóa học tập.