Mavin đầu tư dự án năng lượng mặt trời ở 15 nhà máy, trang trại

Đại diện đối tác công ty Hùng Việt cùng chủ tịch HĐQT Mavin thực hiện nghi thức ký kết hợp tác

Ngày 7.10, Mavin ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) với các nhà cung cấp giải pháp năng lượng tái tạo uy tín trong và ngoài nước để triển khai hệ thống điện mặt trời áp mái tại 15 nhà máy và trang trại heo giống công nghệ cao trên cả nước. Hệ thống này cho sản lượng điện 14,4 GWH/năm, góp phần cắt giảm hơn 11.000 tấn khí CO₂ phát thải mỗi năm, giúp giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất.

Các hệ thống điện mặt trời áp mái của Mavin được tích hợp công nghệ tiên tiến, sử dụng thiết bị đạt chuẩn quốc tế từ các đối tác hàng đầu trên thế giới như: Trinasolar, Holcom, Solis…

Dự án năng lượng mặt trời không chỉ là một bước tiến công nghệ, mà còn là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn dài hạn và năng lực triển khai chiến lược phát triển bền vững của Mavin. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam đang từng bước chuyển mình theo hướng xanh - thông minh - tuần hoàn, Mavin tự hào là một trong những doanh nghiệp tiên phong ứng dụng năng lượng tái tạo, góp phần định hình tương lai nông nghiệp thân thiện với môi trường, phù hợp với các mục tiêu quốc gia về chuyển đổi xanh và phát thải ròng bằng 0 đến năm 2050.