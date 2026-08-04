Mavin đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời tại Mekovet

Nhà máy Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) ẢNH: MAVIN GROUP

Sự kiện này đánh dấu dự án đầu tiên hoàn thành trong lộ trình triển khai năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống của Tập đoàn Mavin. Đây là bước tiến cụ thể tiếp nối cam kết chuyển đổi xanh mà Mavin đã công bố trước đó, đồng thời khẳng định năng lực triển khai thực tế của doanh nghiệp trong việc tích hợp các giải pháp bền vững vào hoạt động sản xuất.

Tương đương trồng mới khoảng 19.000 cây xanh

Hệ thống điện mặt trời áp mái tại Nhà máy Dược thú y Cai Lậy (Mekovet) có công suất lắp đặt 173,6 kWp, gồm 280 tấm pin được triển khai trên diện tích 1.404 m² mái nhà xưởng. Với sản lượng điện trung bình đạt khoảng 582,89 MWh mỗi năm, hệ thống có khả năng đáp ứng tới 50% nhu cầu điện của nhà máy, góp phần giảm đáng kể sự phụ thuộc vào điện lưới, đặc biệt trong khung giờ cao điểm sản xuất.

Hệ thống pin trên mái nhà xưởng ẢNH: MAVIN GROUP

Không chỉ mang lại hiệu quả về năng lượng, hệ thống điện năng lượng mặt trời tại Mekovet còn tạo ra giá trị môi trường rõ rệt khi giúp giảm khoảng 266,8 tấn CO₂ mỗi năm, tương đương với việc trồng mới khoảng 19.000 cây xanh. Trong những ngày nắng thuận lợi, sản lượng điện có thể đạt tới gần 960 kWh/ngày, cho thấy hiệu suất vận hành ổn định và tiềm năng tối ưu hóa lâu dài của hệ thống.

Tại Mekovet - nhà máy sản xuất dược thú y đạt tiêu chuẩn GMP, hệ thống điện mặt trời được tích hợp trực tiếp vào các hoạt động vận hành cốt lõi, bao gồm dây chuyền sản xuất, hệ thống HVAC đảm bảo điều kiện phòng sạch, kho bảo quản thuốc, phòng thí nghiệm và các hệ thống phụ trợ. Việc chủ động nguồn điện không chỉ giúp tối ưu chi phí vận hành mà còn góp phần nâng cao độ ổn định của các thiết bị nhạy cảm, đảm bảo chất lượng sản xuất trong môi trường yêu cầu tiêu chuẩn cao.

Nhà inverter (inverter và tủ hệ thống giám sát) ẢNH: MAVIN GROUP

Hệ thống được trang bị công nghệ giám sát từ xa thông qua nền tảng Solis Cloud, cho phép theo dõi sản lượng điện theo thời gian thực, kiểm soát các thông số vận hành và kịp thời phát hiện, xử lý sự cố. Cùng với đó, việc sử dụng tấm pin công suất cao và inverter hiệu suất trên 98% giúp tối ưu hiệu quả chuyển đổi năng lượng và đảm bảo độ an toàn trong quá trình vận hành.

Hướng tới nông nghiệp bền vững và giảm phát thải

Đáng chú ý, dự án được Tập đoàn Mavin chủ động đầu tư và triển khai, thể hiện năng lực nội tại và tầm nhìn dài hạn trong chiến lược phát triển bền vững. Đây không chỉ là một giải pháp tiết kiệm năng lượng, mà còn là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa mô hình sản xuất Xanh hóa - Số hóa - Tự động hóa mà Tập đoàn Mavin đang theo đuổi.

Tủ điện solar được đấu nối với hệ thống điện nhà máy ẢNH: MAVIN GROUP

Phát biểu về dự án, đại diện Tập đoàn Mavin cho biết: "Việc đưa vào vận hành hệ thống điện mặt trời tại Mekovet là minh chứng rõ ràng cho cam kết chuyển đổi xanh của Mavin. Chúng tôi không chỉ đặt ra mục tiêu, mà đang từng bước hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, gắn trực tiếp với hiệu quả sản xuất và vận hành. Trong thời gian tới, Mavin sẽ tiếp tục mở rộng các giải pháp năng lượng tái tạo trên toàn hệ thống, hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững và giảm phát thải".

Là dự án đầu tiên hoàn thành trong chuỗi các nhà máy và trang trại triển khai điện mặt trời, Mekovet đóng vai trò nền tảng, tạo tiền đề để Mavin tiếp tục mở rộng mô hình năng lượng sạch trên toàn hệ thống. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp - thực phẩm đang đẩy mạnh chuyển đổi theo hướng xanh và bền vững, những bước đi cụ thể như tại Mekovet không chỉ mang lại hiệu quả nội tại cho doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy xu hướng sử dụng năng lượng tái tạo trong toàn ngành.

Phần mềm Solis Cloud giám sát hệ thống một ngày nắng đẹp cho sản lượng cao ẢNH: MAVIN GROUP