Máy bay Boeing 747 phải quay đầu sau khi con ngựa sổng chuồng

Chuyến bay chở hàng do hãng hàng không thuê chuyến Air Atlanta Icelandic khai thác đã đạt độ cao khoảng 31.000 feet (khoảng 9.000m) và lúc này, phi hành đoàn liên lạc với Cơ quan Kiểm soát không lưu ở Boston, Mỹ để báo cáo con ngựa đã thoát khỏi chuồng.

"Chúng tôi không gặp vấn đề gì...", một trong những phi công nói trong đoạn video do kênh YouTube "You Can See ATC" dựng lại, nhưng "chúng tôi không thể đưa con ngựa trở lại an toàn".

Đại diện của Air Atlanta Icelandic nói với CNN rằng thông tin trong video "You Can See ATC" là chính xác.

Máy bay chở 15 con ngựa đã phải quay đầu NYP

Theo John Cuticelli, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm kiểm dịch và xuất khẩu động vật tại sân bay quốc tế John F. Kennedy, con ngựa nằm trong số 15 con được vận chuyển đến Liege - một trung tâm nhập khẩu của châu Âu - và tình trạng hỗn loạn xảy ra ngay sau khi cất cánh.

Con ngựa trở nên hoảng sợ và nhảy qua nửa hàng rào cao phía trước của chuồng và bị treo lên, với hai chân trước ở một bên của hàng rào và hai chân sau bị mắc kẹt ở bên trong chuồng.

Cuticelli cho biết: "Con ngựa nhảy lên và cố gắng đưa hai chân trước của nó vượt qua hàng rào (phía trước) rồi bị kẹt lại. Đây chỉ là lần thứ hai trong suốt những năm tôi làm việc này mà tôi chứng kiến điều đó xảy ra. Chúng tôi chở hàng nghìn con ngựa mỗi năm. Một sự việc rất đáng tiếc - nhưng con ngựa đó đã rất hoảng sợ".

Trong đoạn ghi âm, có thể nghe thấy kiểm soát không lưu đưa ra yêu cầu phi công quay trở lại sân bay xuất phát và vì máy bay quá nặng nên đổ 20 tấn nhiên liệu xuống phía đông Nantucket.

Vào thời điểm đó, Cuticelli cho biết dịch vụ chăm sóc thú y và mọi thứ cần thiết chờ đợi sẵn để đưa con ngựa ra ngoài máy bay. Tuy nhiên, khi con vật nằm trên mặt đất, người ta xác định rằng vết thương của nó quá nặng để có thể sống sót. Nó đã chết.

Ngựa biểu diễn, ngựa đua và ngựa giống thường xuyên được vận chuyển an toàn trên toàn cầu bằng đường hàng không mà không gặp sự cố.

Tuy nhiên, những người chăm sóc ngựa trên chuyến bay đã không thể đưa con vật trở lại chuồng một cách an toàn khi đang ở giữa không trung. Ngựa được nhốt trong các thùng vận chuyển khổng lồ, có chốt cố định với ba ngăn hẹp cho mỗi thùng. Những thùng chứa sau đó được xếp chồng lên nhau bên trong máy bay, khiến cửa ngăn giữa chuyến bay không thể mở được.

Ngựa có thể thò đầu qua hàng rào phía trước của chuồng để người chăm sóc bổ sung thức ăn, nước uống và có thể tiếp cận đầu con vật, nhưng lối đi rất hẹp.

Những người chăm sóc ngựa trên chuyến bay cũng không thể đưa con vật trở lại chuồng của mình vì quá nặng, lên gần 500 kg.

Lịch sử chuyến bay trên trang web theo dõi FlightRadar24.com cho thấy, sau khi chuyển hướng, máy bay đã cất cánh trở lại dù chậm hơn kế hoạch khoảng ba giờ, và hạ cánh xuống Liege lúc 6 giờ 49 sáng giờ địa phương ngày 10.11.