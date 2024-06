Máy bay Boeing chở khách đột nhiên rơi ngay trên nhà dân

Theo dữ liệu từ Flightradar24, chiếc máy bay đã hạ độ cao khoảng 152m so với mặt đất khi bay qua Oklahoma trên đường đến sân bay Will Rogers. Chiếc Boeing 737-800 cất cánh từ Las Vegas và vào thời điểm đó cách sân bay Will Rogers khoảng 15 km.



Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) cho biết, nhân viên kiểm soát không lưu đã thông báo cho các phi công hãng Southwest về cảnh báo độ cao vào khoảng 12 giờ 5 sáng thứ tư.

"Southwest 4069, cảnh báo độ cao thấp. Các anh ngoài đó ổn chứ?", kiểm soát viên không lưu đã hỏi, theo kho lưu trữ âm thanh truyền phát do LiveATC.net cung cấp.

"Ừ, chúng tôi đang bay vòng quanh, 4069", một trong những phi công trả lời. Người kiểm soát không lưu sau đó yêu cầu phi công duy trì độ cao 900m.

NYP

Cảnh báo độ cao được đưa ra khi máy bay ở độ cao mà theo đánh giá của người điều khiển, đặt máy bay ở gần địa hình, vật cản hoặc máy bay khác không an toàn.

Theo báo cáo, máy bay đã được phép hạ cánh theo hướng tiếp cận trực quan từ phía tây bắc nhưng vẫn còn cách sân bay 15 km.

Máy bay nhanh chóng lấy lại độ cao và bay vòng để hạ cánh an toàn tại một đường băng khác ngay sau nửa đêm.

Một cuộc điều tra hiện đã được tiến hành về vụ việc, làm dấy lên nhiều bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Một người viết trên Facebook: "Đêm trước tôi tưởng mình đang mơ thấy máy bay nhưng thực ra lại có một chiếc 737 bay tới nhà tôi". Một người khác nói trong nhóm Facebook địa phương: "Chiếc máy bay đánh thức tôi và tôi nghĩ nó đang ập vào nhà mình".

Southwest Airlines hôm thứ năm cho biết họ đã liên lạc với FAA. "Southwest đang tuân theo hệ thống quản lý an toàn của mình và đang liên hệ với FAA để tìm hiểu và giải quyết mọi điểm bất thường trong cách tiếp cận sân bay của máy bay. Không có gì quan trọng đối với Southwest hơn sự an toàn của khách hàng và nhân viên của chúng tôi", người phát ngôn của hãng lên tiếng.

Trước đó, FAA cũng xác nhận với USA Today trong tuần này rằng họ đang điều tra làm thế nào một chiếc máy bay của Southwest rơi xuống chỉ 122m so với Thái Bình Dương trên đường tới Hawaii vào tháng tư.

Chiếc máy bay đó đã lao xuống "với tốc độ cao bất thường hơn 1.219m mỗi phút" trước khi các phi công có thể "kéo" máy bay lên.