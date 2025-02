Máy bay chở 80 người lật ngửa bụng khi hạ cánh ở Canada

Chuyến bay mang số hiệu 4819 gặp nạn khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Toronto Pearson vào khoảng 14 giờ 45 ngày 17.2. Chiếc phi cơ đã bị lật ngửa trên đường băng. Toàn bộ 80 người trên máy bay, gồm 76 hành khách và 4 phi hành đoàn, đã được sơ tán. Ít nhất 18 người bị thương, trong đó 3 người bị thương nặng, Đài CNN đưa tin.

Hãng Delta Air Lines tuyên bố những hành khách bị thương đã được chuyển đến bệnh viện gần khu vực xảy ra tai nạn. Hãng bay sau đó cũng đã hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Toronto Pearson trong ngày 17.2.

Hiện trường máy bay lật ngửa tại Toronto ngày 17.2 ẢNH: REUTERS

Các quan chức tại sân bay cho biết đã nắm thông tin về vụ tai nạn và đã cử lực lượng cứu hộ đến hiện trường. Toàn bộ chuyến bay đến và đi từ sân bay Toronto hoạt động bình thường trở lại sau thời gian ngắn phải hoãn.

Ban an toàn giao thông Canada (TSB) sẽ dẫn đầu cuộc điều tra nguyên nhân vụ việc. Trước khi xảy ra vụ tai nạn, hàng chục chuyến bay tại sân bay Toronto Pearson đã phải hoãn do thời tiết xấu. Ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) thông báo sẽ cử đội ngũ hỗ trợ điều tra vụ việc. Cảnh sát khu vực nói hiện đang làm rõ tình hình xung quanh và lý do chiếc phi cơ lật ngửa.

Phi công trên trực thăng cứu hộ cho biết vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, họ đã chứng kiến cảnh máy bay Delta Air Lines lật ngửa và bốc cháy, trong khi các hành khách được nhân viên phi hành đoàn hỗ trợ sơ tán. Vụ việc xảy ra trong thời điểm Toronto ghi nhận nhiều cơn gió mạnh trong ngày 17.2 và trời tuyết.