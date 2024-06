Máy bay chở Thủ tướng New Zealand bị hỏng trên đường đến Nhật Bản

Chiếc Boeing 757 của quân đội New Zealand CHỤP TỪ RNZ

Thông tin trên được văn phòng thủ tướng New Zealand xác nhận hôm nay 17.6.

Thủ tướng New Zealand hiện ở Nhật Bản trong chuyến công du chính thức kéo dài 4 ngày. Dự kiến ông sẽ gặp người đồng cấp chủ nhà Kishida Fumio và dành thời gian quảng bá thương mại New Zealand trong chuyến thăm.

Truyền thông New Zealand đưa tin chiếc Boeing 757 của quân đội New Zealand chở nhà lãnh đạo đã bị hỏng trong lúc ngừng lại tiếp liệu ở Papua New Guinea, khiến phái đoàn thương mại và các nhà báo theo đoàn bị mắc kẹt lại phía sau trong khi ông Luxon phải lên chuyến bay thương mại để kịp đến Nhật Bản.

Lẽ ra chiếc Boeing 757 chỉ dừng lại ở cảng Port Moresby của Papua New Guinea trong vòng 90 phút hôm 16.6. Sau khi sự cố xảy ra và chuyến bay bị hoãn 1 giờ, người phát ngôn quân đội New Zealand xác nhận máy bay bị nổ không những 1 mà đến 2 cầu chì.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại Todd McClay nói với Đài phát thanh New Zealand sẽ trả tiền vé máy bay cho phái đoàn 52 người đến Nhật Bản. Phái đoàn được phát bia và chíp ăn vặt trong lúc chờ đợi ở Port Moresby và sau đó lên chuyến bay khuya của Hãng hàng không Air New Zealand đến Tokyo. Chưa rõ chi phí phát sinh.

Hồi đầu năm, Thủ tướng Luxon cũng buộc phải chuyển sang máy bay thương mại trên đường đến Melbourne vì máy bay của quân đội bị hỏng trước khi rời đường băng ở Wellington.

Bộ trưởng Quốc phòng Judith Collins xác nhận máy bay chở thủ tướng liên tục xảy ra trục trặc, vì thế bộ đang nghiên cứu khả năng đoàn chính phủ New Zealand chuyển sang bay chuyến thương mại từ đây về sau.

Bộ Quốc phòng New Zealand đang chật vật trước tình trạng trang thiết bị già cỗi và thiếu nhân lực. Chính phủ cho hay muốn tăng chi quốc phòng nhưng đồng thời cũng muốn giảm ngân sách vì nước này đang đối mặt khó khăn kinh tế.