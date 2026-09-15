Máy bay dân dụng bất ngờ bay lạc vào căn cứ quân sự ở Anh

Chiếc Cessna 560XLS+ mang số hiệu D-CJMK, do VistaJet vận hành, dự kiến hạ cánh tại sân bay Cotswold (Anh), nhưng lại đáp xuống căn cứ không quân RAF Fairford, cách đó khoảng 18 km về phía đông, theo The Aviationist ngày 13.9.

Người dân quan sát một máy bay ném bom B-1 của không quân Mỹ hạ cánh tại căn cứ không quân RAF Fairford, Anh ngày 17.3.2026 ẢNH: REUTERS

Ngay sau khi máy bay chạm đường băng vào khoảng 9 giờ sáng 12.9, lực lượng an ninh căn cứ lập tức triển khai quy trình ứng phó. RAF Fairford là căn cứ của không quân Hoàng gia Anh nhưng được không quân Mỹ sử dụng thường xuyên, trong đó có hoạt động triển khai máy bay ném bom chiến lược B-1B Lancer.

Phi công nhanh chóng nhận ra nhầm lẫn và đề nghị cất cánh để tiếp tục hành trình tới Cotswold. Tuy nhiên, lực lượng an ninh yêu cầu máy bay ở lại trong lúc kiểm tra, thẩm vấn tổ lái và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khoảng 3 giờ sau, chiếc Cessna mới được phép cất cánh và thực hiện chặng bay ngắn tới sân bay đích.

D-CJMK là máy bay Cessna Citation XLS+ sản xuất năm 2019, chuyên phục vụ các chuyến bay thuê riêng.

RAF Fairford và sân bay Cotswold nằm khá gần nhau, có hướng và cách bố trí đường băng tương đồng, được cho là một trong những yếu tố có thể gây nhầm lẫn khi tiếp cận bằng mắt.

Sân bay Cotswold hiện không sử dụng hệ thống kiểm soát không lưu đầy đủ như tại các sân bay thương mại lớn, mà chủ yếu cung cấp Dịch vụ thông tin bay (FIS). Theo đó, nhân viên mặt đất cung cấp thông tin về thời tiết, tình trạng đường băng và hoạt động hàng không, trong khi quyết định tiếp cận và hạ cánh vẫn thuộc về phi công. Điều này đồng nghĩa không phải lúc nào cũng có kiểm soát viên chủ động cảnh báo nếu phi công căn chỉnh nhầm hướng tiếp cận một sân bay gần đó.

Sự cố ngày 12.9 không gây thương vong và máy bay sau đó tiếp tục hành trình bình thường. Tuy nhiên, việc một máy bay dân dụng có thể hạ cánh nhầm xuống căn cứ quân sự nhạy cảm đã làm dấy lên câu hỏi về quy trình nhận diện sân bay và an toàn hoạt động trong khu vực có nhiều đường băng nằm gần nhau.

Một số vụ nhầm sân bay tương tự từng xảy ra trong quá khứ. Năm 2012, một máy bay vận tải quân sự C-17A của không quân Mỹ cũng từng hạ cánh nhầm xuống một sân bay nhỏ tại bang Florida thay vì căn cứ dự kiến.



