Máy bay đầu tiên trên thế giới bay 22 giờ không nghỉ được chế tạo ra sao?

Khi hãng hàng không Úc Qantas lần đầu tiên khai thác chuyến bay giữa Sydney và London vào năm 1947 trên "Tuyến đường Kangaroo", hành trình kéo dài tới 5 ngày và bao gồm 7 điểm dừng mệt mỏi. Thế nhưng, trong tuần qua, hãng hàng không và Airbus đã thông báo máy bay tầm cực xa đầu tiên trên thế giới có tên A350-1000ULR của họ sẽ bay trên cùng tuyến đường này từ tháng 10 năm 2027 chỉ mất 22 giờ.

Hành trình không dừng là một phần của sáng kiến Dự án Sunrise được chờ đợi từ lâu của Qantas, sẽ kết nối Sydney với thủ đô của Anh qua quãng đường hơn 17.000 km. Một tuyến đường thứ hai, giữa Sydney và New York, cũng đang được lên kế hoạch.

Theo báo cáo, Qantas đã đầu tư 3,2 tỉ USD chỉ riêng vào máy bay. Đây được xem là khoản đầu tư khôn ngoan bởi hãng tin rằng Dự án Sunrise cuối cùng có thể tạo ra khoảng 400 triệu đô la lợi nhuận mỗi năm một khi đội bay đi vào hoạt động đầy đủ.

Chiếc máy bay đầu tiên trên thế giới bay 22 giờ không nghỉ ẢNH: QANTAS/AIRBUS

Chiến thắng sau thách thức

Vào tháng 8 năm 2017, Qantas đã đăng một tweet thách thức Airbus và Boeing: Chế tạo một chiếc máy bay vào năm 2022 có thể tăng tầm bay của các chuyến bay đường dài để đến hầu hết mọi nơi trên thế giới, trực tiếp, trong vòng chưa đầy một ngày.

Airbus không hề được cảnh báo về tweet đó và đã thắng thách thức này trước đối thủ của mình. Vào năm 2022, Qantas đã đặt hàng 12 máy bay A350-1000ULR. Chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao cho Qantas vào tháng 4 năm 2027; năm chiếc nữa sẽ được giao vào tháng 11. Hành khách sẽ bắt đầu chuyến bay mang tính đột phá này vào cùng tháng đó.

Máy bay được thiết kế như thế nào?

Các kỹ sư đã phải thiết kế lại máy bay truyền thống để đạt được mục tiêu bay 22 giờ. Ngoài bình nhiên liệu bổ sung 20.000 lít, những chiếc máy bay tầm xa được thiết kế riêng này sẽ chỉ có 238 chỗ ngồi trên bốn khoang, bao gồm sáu khoang hạng nhất, 52 khoang hạng thương gia, 40 khoang hạng phổ thông cao cấp và 140 khoang hạng phổ thông - tương đương với trọng lượng hành khách nhẹ hơn. Điều này rất quan trọng, cứ mỗi phút bay thêm, sẽ tiêu thụ khoảng 100 kg nhiên liệu.

Các máy bay sẽ sử dụng động cơ Rolls Royce, giống như những động cơ đang được sử dụng trong Airbus A350-1000, thiết kế mới nhất của hãng.

Trong số 238 chỗ ngồi sẽ có sáu khoang hạng nhất ẢNH: QANTAS/AIRBUS

Trở ngại đối với động cơ không phải là bốn giờ bay thêm cần thiết mà là đảm bảo những chiếc máy bay nặng 324 tấn có thể cất cánh và hạ cánh hiệu quả. Động cơ trên mỗi cánh có thể bay thêm sáu đến bảy giờ so với mức cần thiết và có tuổi thọ từ bốn đến sáu năm. Chúng có thể bay tới 30 triệu giờ.

Nhưng mọi thứ đều phải nhẹ hơn để đạt được tầm bay đó. Các kỹ sư của Airbus và Qantas đã tỉ mỉ xem xét từng ounce trọng lượng, bổ sung các hệ thống giải trí và thiết bị điều hòa không khí nhẹ hơn, thậm chí sử dụng đĩa ăn nhẹ hơn 20% so với các lựa chọn hiện tại. Công nghệ mới này cũng giúp máy bay tiết kiệm nhiên liệu hơn 25% so với các máy bay A350 trước đây của Airbus: một bước tiến chắc chắn sẽ được áp dụng trên các mẫu máy bay tương lai.

Gần 40 phi công lái máy bay A330 của Qantas đang được đào tạo lại như một phần của dự án. Đến khi chiếc máy bay thứ 12 được giao, sẽ có hơn 360 phi công và 1.200 tiếp viên hàng không phục vụ các máy bay này. Sẽ có bốn phi công và 14 tiếp viên hàng không trên mỗi chuyến bay và sẽ có từ hai đến ba khoảng thời gian nghỉ ngơi.

Các tuyến đường mới

Các tuyến đường truyền thống giữa Anh và Úc thường bay qua Trung Đông - điều mà các chuyến bay của Dự án Sunrise thường sẽ đi theo. Nhưng nhờ những tiến bộ công nghệ, vào mùa đông, máy bay sẽ có thể bay qua Thái Bình Dương, qua Nhật Bản, Alaska, Greenland và xuống London, trên một tuyến đường được gọi là Đường bay Bắc Cực mới. Lợi ích sẽ là giảm đáng kể lưu lượng giao thông hàng không.

Các chuyên gia đã đo lường tác động của những chuyến bay dài như vậy đối với hành khách ẢNH: QANTAS/AIRBUS

Trên một số chuyến bay, thời gian hành trình 22 giờ thực tế có thể là ước tính quá cao. Các chuyên gia hàng không cho biết, thời gian nhanh nhất mà máy bay có thể di chuyển từ London đến Sydney là khoảng 18 giờ. Từ Sydney đến London, thời gian này tăng thêm một giờ, với tuyến đường chậm nhất ước tính mất khoảng 25 giờ do nhiệt độ dòng khí quyển và luồng không khí đẩy từ tây sang đông.

Toàn bộ ngành hàng không thế giới đang dõi theo hoạt động tiên phong này. Một thế kỷ trước, phải mất nhiều tuần để đi bằng đường biển từ Anh đến Úc. Bắt đầu từ năm tới, hàng trăm hành khách sẽ bay đến phía bên kia địa cầu trong vòng chưa đầy một ngày.