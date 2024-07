Máy bay Eva Air tông hỏng cột đèn chiếu sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất

Theo thông tin từ Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, vào 16 giờ 4 phút ngày 3.7, chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Eva Air mang số hiệu BR396 (SGN-TPE) xuất phát từ sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất để đến sân bay quốc tế Đào Viên (Đài Loan) theo lịch trình.

Chiếc máy bay mang số hiệu BR396B của hãng Eva Air gặp sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều 3.7



Trong lúc lăn ra đường băng, phi công điều khiển chiếc máy bay đã lăn nhầm vào bến đậu làm hư hỏng cột đèn chiếu sáng và làm móp cánh trái máy bay.

Vụ việc đã được Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nhanh chóng cùng các đơn vị liên quan phối hợp xử lý, lập biên bản để làm cơ sở báo cáo cơ quan quản lý nhà nước chức năng hàng không. Tại thời điểm vụ việc xảy ra, tình hình sân đường, sơn tín hiệu, biển báo của Cảng bảo đảm an toàn khai thác.

Rất may mắn, hành khách trên máy bay đều an toàn sau vụ va chạm và sự cố không ảnh hưởng đến hoạt động khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất chiều qua.

Vụ va chạm làm móp cánh trái máy bay

Cảng Tân Sơn Nhất đang vào giai đoạn phục vụ cao điểm hè. Ước tính từ tháng 6 đến tháng 8, trung bình sẽ có 680 chuyến bay đi và đến mỗi ngày qua sân bay này, riêng các ngày cuối tuần từ thứ sáu đến chủ nhật, tần suất đạt tới 710 chuyến bay/ngày.

Thời điểm hè rơi vào mùa mưa, tỷ lệ chuyến bay chậm dự kiến có thể tăng. Do đó, các đơn vị được chỉ đạo xây dựng kế hoạch chống ngập, có phương án xử lý trong trường hợp thời tiết xấu ảnh hưởng tới hoạt động bay. Bên cạnh đó, phối hợp với lực lượng công an, quân đội kiểm tra, giám sát chặt chẽ khu vực vành đai, khu vực công cộng; kịp thời xử lý các đối tượng xâm nhập trái phép, trộm cắp, phá hoại gây uy hiếp an ninh an toàn tại cảng.

Giai đoạn này, Cảng Tân Sơn Nhất bố trí 30 đoàn viên đoàn thanh niên thuộc cảng hỗ trợ hành khách tại khu vực an ninh soi chiếu, khu vực sảnh công cộng nhà ga quốc nội trong khung giờ cao điểm (5 giờ - 9 giờ) vào thứ năm đến thứ bảy hàng tuần (từ 14.6 đến 14.8).