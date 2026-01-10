Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ gây lo ngại khi bất ngờ xuất hiện

Vi Trân
Vi Trân
10/01/2026 12:15 GMT+7

Máy bay 'Ngày tận thế' được chuẩn bị đặc biệt cho tổng thống Mỹ phòng trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân bất ngờ xuất hiện tại nhiều sân bay trong tuần qua, gây nhiều phản ứng lo ngại giữa căng thẳng toàn cầu.

Chiếc máy bay "Ngày tận thế" Boeing 747 có ký hiệu E-4B Nightwatch có nhiệm vụ di tản tổng thống Mỹ trong trường hợp xảy ra tấn công hạt nhân bất ngờ được nhìn thấy tại nhiều địa điểm trong tuần qua.

Máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ gây lo ngại khi bất ngờ xuất hiện - Ảnh 1.

Chiếc máy bay "Ngày tận thế" E-4B Nightwatch xuất hiện tại Los Angeles hôm 8.1

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH MONEY CONTROL

Được mệnh danh là "Tổng hành dinh quốc gia trên không", các máy bay E-4B được trang bị hệ thống liên lạc đặc biệt đảm bảo tổng thống có thể duy trì kết nối với hạm đội tàu ngầm hạt nhân ngay cả khi hệ thống liên lạc mặt đất bị phá hủy. Trên máy bay còn có nhiều chuyên gia quân sự, chiến lược gia và chuyên viên liên lạc, hướng dẫn tổng thống vượt qua những ngày đầu tiên của cuộc chiến hạt nhân.

Trang Money Control ngày 9.1 dẫn dữ liệu theo dõi chuyến bay cho biết một chiếc E-4B đã được phát hiện cất cánh từ căn cứ không quân Offutt (thành phố Omaha, bang Nebraska) vào ngày 6.1 và hạ cánh xuống căn cứ không quân hỗn hợp Andrews tại bang Maryland, gần Washington D.C. Sau đó, máy bay bay sang sân bay quốc tế Los Angeles tại bang California vào ngày 8.1. Đoạn video quay cảnh máy bay đến sân bay Los Angeles được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth có mặt trên máy bay trong hành trình cùng đoàn báo chí tháp tùng, theo truyền thông Mỹ. Ông Hegseth đến Los Angeles để gặp các lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Bộ Chiến tranh Mỹ không giải thích vì sao chiếc E-4B được chọn thay vì các máy bay tiêu chuẩn của chính phủ.

Một người phát ngôn Không quân Mỹ nói với trang Mediaite rằng Tổng hành dinh quốc gia trên không có nhiều nhiệm vụ cho cả hoạt động và huấn luyện, đòi hỏi phải di chuyển đến nhiều địa điểm ở Mỹ và trên thế giới. "Chuyến thăm của E-4B là một phần của việc đáp ứng các yêu cầu hoạt động và huấn luyện đó", người phát ngôn nói.

Máy bay 'Ngày tận thế' của Mỹ gây lo ngại khi bất ngờ xuất hiện - Ảnh 2.

Tổng hành dinh trên không của Mỹ trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân

ẢNH: KHÔNG QUÂN MỸ

E-4B Nightwatch là trạm chỉ huy trên không, giúp chính phủ duy trì hoạt động trong trường hợp hệ thống chỉ huy và kiểm soát mặt đất bị vô hiệu hóa trong một thảm họa hạt nhân hoặc tình trạng khẩn cấp cấp quốc gia. Máy bay được phát triển trên mẫu Boeing 747, có khả năng chống chịu trước sóng điện từ và có hệ thống liên lạc tiên tiến kết nối tổng tư lệnh với các lực lượng toàn cầu.

Không quân Mỹ có ít nhất 4 chiếc E-4B luôn túc trực mọi thời điểm, sẵn sàng đưa tổng thống lên khi có tình huống khẩn cấp.

Máy bay chỉ được kích hoạt trong tình huống khẩn cấp thực sự, đáng kể là sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001. Tuy nhiên, nó thỉnh thoảng cũng được cho bay để duy trì năng lực của phi hành đoàn và kiểm tra các hệ thống.


Chuyến bay trong tuần này diễn ra giữa thời điểm căng thẳng địa chính trị toàn cầu tăng cao và sau các hành động quân sự của Mỹ ở nước ngoài, đặc biệt là tại Venezuela. Tuy nhiên, giới phân tích quốc phòng đánh giá rằng các chiến dịch tái bố trí và sẵn sàng chiến đấu định kỳ không nhất thiết phản ánh một cuộc khủng hoảng sắp xảy ra.

Tin liên quan

Máy bay chở khách cũ biến thành phi cơ 'Ngày tận thế' cho không quân Mỹ

Máy bay chở khách cũ biến thành phi cơ 'Ngày tận thế' cho không quân Mỹ

Tập đoàn Sierra Nevada (Mỹ) đã chốt thương vụ mua lại 5 máy bay thương mại của hãng Korean Air (Hàn Quốc), nhằm hoán cải thành đội bay "Ngày tận thế" cho Không quân Mỹ.

Mỹ chi 13 tỉ USD phát triển máy bay 'ngày tận thế' mới

‘Máy bay ngày tận thế’ xuất hiện khi ông Trump thông báo mắc Covid-19

Khám phá thêm chủ đề

máy bay ngày tận thế E-4B tổng hành dinh trên không Mỹ tổng thống mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận