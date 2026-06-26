Máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

Theo tờ Minh Báo, một máy bay nhỏ, số đăng ký B-12PP, đã đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao nhất ở Bắc Kinh vào chiều 26.6. Hiện chưa được xác định mức độ thương vong.