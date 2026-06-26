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Máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh
Video Thế giới

Máy bay nhỏ đâm vào tòa nhà cao nhất Bắc Kinh

TN
TN

Theo tờ Minh Báo, một máy bay nhỏ, số đăng ký B-12PP, đã đâm vào tòa nhà CITIC Tower cao nhất ở Bắc Kinh vào chiều 26.6. Hiện chưa được xác định mức độ thương vong.

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