Máy bay phải quay đầu do chất thải rò rỉ tràn vào khoang hành khách

Theo hãng tin Bild của Đức, chuyến bay số hiệu 59 của hãng hàng không hàng đầu Mỹ United Airlines cất cánh từ Frankfurt, Đức vào chiều thứ sáu 29.3 và dự kiến hạ cánh ở San Francisco nhưng phải quay đầu trở lại sân bay xuất phát vài giờ sau khi cất cánh.

Thông tin từ báo cáo cho biết, ít nhất một trong các nhà vệ sinh trên máy bay đã tràn chất thải ra ngoài.

Nhà vệ sinh trên máy bay hỏng thỉnh thoảng xảy ra nhưng tràn cả ra khoang hành khách là điều hiếm hoi NYP

Trong khi phi hành đoàn cố gắng tìm hiểu xem sự cố trên chiếc Boeing 777 có thể được khắc phục hay không, chiếc máy bay đã bay vòng qua Biển Bắc trước khi quay trở lại sân bay Frankfurt.

Người phát ngôn của United Airlines nói với truyền thông Mỹ: "Vào thứ sáu, ngày 29.3, chuyến bay 59 của hãng đã quay trở lại Frankfurt sau sự cố bảo trì với một trong các nhà vệ sinh của máy bay".

Người phát ngôn nói thêm, hành khách đã được cung cấp phòng khách sạn qua đêm và đặt lại hành trình trên các chuyến bay khác vào ngày hôm sau.

United Airlines đã gặp phải một loạt sự cố đáng lo ngại trong những tuần gần đây, bao gồm cả hôm 29.3 khi một số hành khách trên chuyến bay từ Israel đến Newark, Mỹ phải nhập viện vì gió lớn và máy bay buộc phải chuyển hướng đến sân bay quốc tế Stewart ở New York.

Đầu tháng 3, một chuyến bay của United Airlines đến Nhật Bản cất cánh từ San Francisco đã phải chuyển hướng đến Los Angles vì máy bay Boeing bị hỏng lốp sau khi cất cánh.

Giám đốc điều hành United Airlines Scott Kirby gần đây đã cố gắng trấn an hành khách rằng hãng vẫn an toàn trong bối cảnh có nhiều vấn đề.

Kirby cho biết trong bức thư gửi khách hàng hồi đầu tháng này: "An toàn là ưu tiên cao nhất của chúng tôi và là trung tâm của mọi việc. Thật không may, trong vài tuần qua, hãng hàng không của chúng tôi đã gặp phải một số sự cố nhắc nhở về tầm quan trọng của sự an toàn".