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    Máy bay phản lực lao xuống nổ tung ở Florida, 9 người thiệt mạng

    Máy bay phản lực lao xuống nổ tung ở Florida, 9 người thiệt mạng

    La Vi - Bảo Hoàng
    Một máy bay phản lực chở khách tư nhân đã lao xuống khu dân cư ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 1.11, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.

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