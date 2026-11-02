Máy bay phản lực lao xuống nổ tung ở Florida, 9 người thiệt mạng

Một máy bay phản lực chở khách tư nhân đã lao xuống khu dân cư ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 1.11, khiến toàn bộ 9 người trên khoang thiệt mạng.