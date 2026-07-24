Máy bay quân sự rơi ở tỉnh Moscow, nghi là Su-57

Báo Kommersant trước đó đưa tin rằng một máy bay chiến đấu Su-57 đã bị rơi. Su-57 là máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ năm của Nga, đã được sử dụng trong cuộc xung đột ở Ukraine, chủ yếu tham gia tấn công tầm xa bằng tên lửa Kh-59 và Kh-69.

TASS dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay máy bay đã rơi khi cất cánh ở một khu vực hẻo lánh, nhưng không gây ra thiệt hại nào vì phi công được cho là đã nhảy dù. Cơ quan này nói nguyên nhân sơ bộ được xác định là trục trặc kỹ thuật. Tuy nhiên thông báo này không nói rõ loại máy bay bị rơi.

Đài truyền hình nhà nước Nga REN TV đưa tin rằng máy bay đã rơi ở huyện Odintsovo. Đài này không nêu rõ sân bay mà máy bay cất cánh.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là vụ rơi thứ hai được báo cáo của máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm này. Vụ rơi đầu tiên được báo cáo trong một chuyến bay thử nghiệm vào năm 2019.

Su-57 đang được lãnh đạo cấp cao Nga đẩy mạnh chào bán ra quốc tế, bao gồm người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov và Bộ trưởng Công nghiệp Denis Manturov, cùng với Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC). Máy bay, vốn được thiết kế với một chỗ ngồi, gần đây cũng đã có biến thể hai chỗ ngồi bắt đầu thử nghiệm bay.

Tiêm kích Su-57 tại diễn đàn "Army-2020" ở căn cứ không quân Kubinka, vùng Moscow, Nga năm 2020 ẢNH: REUTERS

Theo báo Kommersant, dẫn một nguồn tin giấu tên, bên cạnh cuộc điều tra tai nạn máy bay tiêu chuẩn của cơ quan hàng không quân sự và dân sự Nga, một cuộc điều tra hình sự riêng đã được khởi động ngay lập tức.

Kênh Telegram Fighter-Bomber, nơi thường đăng nhiều cập nhật từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga, cũng xác nhận vụ việc, xác định máy bay là Su-57 và đề cập đến cuộc điều tra đặc biệt.

Su-57 là một trong những máy bay chiến đấu tiên tiến và đắt tiền nhất trong Không quân Nga. Báo Kyiv Independent hồi tháng 5 dẫn lời Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Robert "Magyar" Brovdi rằng một chiếc Su-57 có giá từ 100 triệu đến 120 triệu USD.

Ông Brovdi mô tả Su-57, máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến nhất của Nga, là một "mối đe dọa đáng kể" đối với máy bay và hệ thống phòng không của Ukraina.

Bộ Quốc phòng Nga đã đặt mua tổng cộng 76 tiêm kích Su-57, dự kiến tiếp nhận toàn bộ trước năm 2028. Tính đến đầu năm 2026, không quân Nga sở hữu khoảng 44 chiếc Su-57, gồm 10 máy bay thử nghiệm và 34 phi cơ biên chế cho các đơn vị chiến đấu.