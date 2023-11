Máy bay săn ngầm P-8A của Mỹ lao xuống biển

Chiếc máy bay tuần biển - săn ngầm P-8A Poseidon bị rơi xuống biển tại một căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ thuộc vịnh Kaneohe trên đảo Oahu của bang Hawaii.



Chiếc máy bay săn ngầm P-8A của Hải quân Mỹ nằm dưới biển sau khi trượt khỏi đường băng tại Hawaii ngày 20.11 AP

Hãng tin AP dẫn thông báo của người phát ngôn sở cứu hỏa Honolulu Malcolm Medrano cho biết lực lượng đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp về máy bay rơi vào khoảng 14 giờ ngày 20.11.

Thời tiết khu vực khi đó có mây và mưa, tầm nhìn xa chỉ khoảng 1,6 km, theo nhà khí tượng Thomas Vaughan của Dịch vụ Thời tiết quốc gia tại Honolulu.

Máy bay tuần thám P-8A Poseidon của Mỹ rơi xuống biển

Trên máy bay có 9 người nhưng khi lực lượng cấp cứu đến, toàn bộ những người đó đã lên bờ an toàn, không bị thương. Tuần duyên Mỹ cũng đã phản ứng nhưng nhanh chóng hủy nhiệm vụ do những người liên quan đã được cứu.

Bức ảnh do nhân chứng chụp lại, cho thấy chiếc máy bay của hải quân ở dưới biển AP

Hình ảnh do một nhân chứng chụp lại cho thấy máy bay nổi trên mặt biển, cảnh tượng gợi nhớ lại vụ máy bay thương mại của hãng US Airways hạ cánh xuống sông Hudson ở thành phố New York hồi năm 2009. Sự kiện được gọi là "Phép màu trên sông Hudson" khi phi công Chesley "Sully" Sullenberger hạ cánh khẩn cấp máy bay trên sông và toàn bộ 155 người trên máy bay sống sót.

Trong vụ việc tại Hawaii, nhân chứng Diane Dircks (61 tuổi) là khách du lịch từ bang Illinois cho biết gia đình bà vừa hủy chuyến đi chơi thuyền và quay lại cầu tàu do trời mưa thì con gái bà phát hiện máy bay rơi xuống biển. Sau đó, tiếng còi báo động vang lên khắp nơi. Các tàu cứu hộ đến hiện trường để cứu những người trên máy bay trong sự việc mà bà Dircks mô tả là "không thể tin được".

Máy bay P-8A do hãng Boeing sản xuất và có nhiều bộ phận giống máy bay thương mại 737. Phiên bản quân sự này thường được sử dụng cho mục đích thu thập thông tin tình báo, trinh sát và săn ngầm.