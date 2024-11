Máy bay vũ trụ tối mật của Mỹ diễn tập nâng cao trên quỹ đạo

Theo báo Newsweek, máy bay X-37B đã quay theo quỹ đạo bí mật hình elip dài suốt 10 tháng kể từ khi được phóng trong nhiệm vụ thứ 7 trên tên lửa Falcon Heavy của SpaceX (Mỹ) vào cuối tháng 12.2023.

Mô phỏng máy bay X-37B phanh khí động nhờ lực cản của khí quyển trái đất ẢNH: REUTERS

Vào ngày 7.11, X-37B đã diễn tập kỹ thuật phanh khí động học. Một loạt thao tác phanh khí động sẽ tận dụng lực cản từ khí quyển Trái Đất, giúp hạ thấp quỹ đạo của X-37B trong khi sử dụng tối thiểu nhiên liệu, theo Lực lượng không gian Mỹ.

"Khi chúng tôi phanh khí động, chúng tôi sử dụng lực cản của khí quyển để hạ thấp hiệu quả điểm cao nhất của tàu từng đợt cho đến khi đạt đến quỹ đạo mong muốn. Khi làm như vậy, chúng tôi tiết kiệm được một lượng lớn nhiên liệu đẩy, và đó thực sự là lý do tại sao phanh khí động quan trọng", theo ông John Ealy, kỹ sư của Boeing, giải thích.

X-37B là một tàu vũ trụ không người lái do Boeing nghiên cứu và phát triển cho Bộ Quốc phòng Mỹ. Dài 8,9 m và sải cánh 4,55 m, X-37B có khả năng bay trên quỹ đạo trái đất thấp, trong khoảng 240 - 800 km so với mặt đất, với tốc độ khoảng 28.200 km/giờ. Theo Newsweek, hoạt động trên giúp định vị chính xác tàu vũ trụ để xử lý an toàn một số tổ hợp mô đun trên quỹ đạo trái đất.

Bộ trưởng Không quân Mỹ Frank Kendall đã khen ngợi kỹ thuật này là một sáng kiến mang tính đột phá. Tổng tư lệnh Lực lượng không gian Mỹ Chance Saltzman gọi cuộc diễn tập trên là một cột mốc vô cùng quan trọng đối với năng lực không gian của đất nước.

Người đứng đầu nhóm hệ thống thử nghiệm của Boeing Holly Murphy nhận định những thành tựu của X-37B tiếp tục mở rộng ranh giới năng lực không gian của Mỹ, giảm thiểu rủi ro và cung cấp thông tin về các kiến trúc không gian trong tương lai.