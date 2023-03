May-Diêm Sài Gòn nối dài hành trình Bắc tiến với loạt dự án tại Hải Phòng

Tầm nhìn thịnh vượng cùng TP.Hải Phòng

Với định hướng tập trung phát triển các dự án chú trọng kiến trúc, cảnh quan và tiện ích đi kèm, May - Diêm Sài Gòn đã được Sở kế hoạch - Đầu tư Hải Phòng chấp thuận đầu tư nhiều dự án. Trong đó, tiêu biểu nhất là Tổ hợp trung tâm thương mại - khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại Chợ Sắt, P.Phạm Hồng Thái, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng.

Công trình được xây dựng trên nền Chợ Sắt cũ - vị trí biểu tượng của TP.Hải Phòng. Hai tòa tháp cao 40 tầng của công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ "Nơi gặp gỡ của những dòng sông", phản ánh những nét đặc trưng của mảnh đất và con người thành phố cảng. Công trình được kỳ vọng sẽ mang dấu ấn độc đáo, tiếp tục là biểu tượng mới của Hải Phòng trong tương lai.

Phối cảnh tổ hợp trung tâm thương mại - vui chơi giải trí khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại chợ Sắt TP.Hải Phòng

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích 15.200 m2, một mặt tiếp giáp tuyến đường Quang Trung, kế bên sông Tam Bạc, một lần nữa khẳng định triết lý kiến tạo của đơn vị quản lý và phát triển TNR Holdings Vietnam: vị trí chiến lược, cảnh quan thiên nhiên đẳng cấp, thiết kế độc đáo, khả năng sinh lời bền vững và tiện ích nội khu hoàn hảo.



Từ khi thành lập công ty tháng 7.2004, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn đã kiến tạo thành công hàng loạt dự án bất động sản tại TP.HCM và các tỉnh phía nam. Những năm gần đây, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn mở rộng hoạt động ra các tỉnh phía bắc với nhiều dự án tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lạng Sơn, trong đó dự án TNR Stars Bỉm Sơn (tại Thanh Hóa) được bình chọn là dự án có Thiết kế tổng thể khu đô thị tốt nhất Việt Nam (Best Townership Master Plan Design) tại Giải thưởng PropertyGuru Vietnam 2021.

Tiếp tục hành trình kiến tạo những vùng đất mới tại H.Vĩnh Bảo

Thị trấn Vĩnh Bảo là trung tâm của Vĩnh Bảo - một huyện ngoại thành nằm ở phía nam TP.Hải Phòng. Tháng 10.2022, HĐND TP.Hải Phòng đã phê duyệt chủ trương đầu tư tuyến đường nối giữa H.Tiên Lãng và H.Vĩnh Bảo với tổng vốn đầu tư 1.400 tỉ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022 - 2026. Đây là đòn bẩy giúp thị trấn Vĩnh Bảo sớm trở thành đô thị trung tâm của huyện theo chỉ đạo của Ban thường vụ Huyện ủy về xây dựng và phát triển thị trấn Vĩnh Bảo đến 2020, định hướng đến 2030.

Dự án Khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo được UBND TP.Hải Phòng phê duyệt đầu tư theo Quyết định số 3355/QĐ-UBND. Theo đó, Công ty cổ phần May - Diêm Sài Gòn là nhà đầu tư dự án, TNR Holdings Vietnam là đơn vị quản lý và phát triển. Tên thương mại của dự án là TNR Stars Vĩnh Bảo.

Theo đại diện May - Diêm Sài Gòn, dự án được tích hợp 35 tiện ích đặc quyền gồm hệ thống công viên, các công trình - biểu tượng, trường học chất lượng cao… Đặc biệt, 3 mặt dự án được bao quanh bởi hệ thống sông và các con kênh, nên TNR Stars Vĩnh Bảo được ví một bán đảo xanh mát.

Nhiều chuyên gia cho rằng dự án có nhiều lợi thế khi sở hữu vị trí "Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ", đồng thời thừa hưởng linh khí của vùng đất "Địa linh nhân kiệt" - quê hương của danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Theo quyết định được phê duyệt, dự án có quy mô gần 25 ha nằm ở phía đông thị trấn Vĩnh Bảo. Trong đó, đất ở phát triển mới chiếm gần 46%, đất giao thông chiếm hơn 33%, đất công cộng 9,5%, đất cây xanh chiếm gần 7%. Còn lại đất dành cho giáo dục, hành lang an toàn lưới điện,...

TNR Stars Vĩnh Bảo - Khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên tại vùng "đất học" Vĩnh Bảo

TNR Stars Vĩnh Bảo là một sản phẩm mới do May - Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư xây dựng và phát triển

Tiện ích - cảnh quan tại dự án đều được đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và vô cùng độc đáo

Theo chủ đầu tư May - Diêm Sài Gòn, khi hoàn thiện, Khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo sẽ góp phần khẳng định vị thế chiến lược của thị trấn Vĩnh Bảo trong vai trò trung tâm kinh tế mới của TP.Hải Phòng. Với hệ thống giao thông được quy hoạch đồng bộ (tuyến đường nối giữa H.Tiên Lãng và H.Vĩnh Bảo, tuyến đường ven biển Hải Phòng - Thái Bình ), khu dân cư được quy hoạch bài bản, Vĩnh Bảo có nhiều cơ hội để phát triển đa dạng cả về nông nghiệp công nghệ cao, đẩy mạnh công nghiệp qua việc thu hút dòng vốn FDI…