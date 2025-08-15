Máy đo đường huyết 3P FPT ra mắt tính năng cảnh báo dữ liệu bất thường

Từ tháng 8, thiết bị sẽ tự động phát hiện các đoạn dữ liệu "không ổn định" và gửi cảnh báo tới người dùng bằng một thông báo ngắn gọn. Đoạn dữ liệu bị nghi ngờ sẽ được tạm thời ẩn khỏi biểu đồ để tránh lo lắng cho người dùng. Khi thông tin đường huyết ổn định trở lại, dữ liệu mới sẽ tiếp tục được ghi nhận, và biểu đồ sẽ hiển thị một khoảng trống ngắn tại vị trí đã loại trừ.

Tính năng này kỳ vọng sẽ giúp người bệnh tiểu đường mới mắc, tiểu đường lâu năm không ổn định và mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ an tâm hơn khi sử dụng thiết bị. Không chỉ thế, tính năng mới này từ máy đo đường huyết liên tục 3P còn giúp đảm bảo độ chính xác cho báo cáo tổng thể - từ đó hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn. Đây là bước tiến giúp thiết bị "hiểu" dữ liệu, không chỉ "đo" đơn thuần.

Máy đo đường huyết liên tục 3P hiện đã có mặt tại chuỗi nhà thuốc Long Châu và các sàn thương mại điện tử chính hãng của FPT. Tham khảo thông tin sản phẩm 3P tại website fptmedicare.vn hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ 24/7: 1900 6600.