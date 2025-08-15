Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Máy đo đường huyết 3P FPT ra mắt tính năng cảnh báo dữ liệu bất thường

Nguồn: FPT Telecom
Nguồn: FPT Telecom
15/08/2025 08:00 GMT+7

Máy đo đường huyết liên tục 3P của FPT vừa được bổ sung tính năng phát hiện và cảnh báo các giá trị bất thường trong quá trình đo. Hệ thống có khả năng nhận diện những biến động đột ngột hoặc đảo chiều giữa các lần đo gần nhau, thường xuất phát từ việc cảm biến bị chèn ép, thao tác chưa chuẩn hoặc nhiễu sinh học từ cơ thể.

Máy đo đường huyết 3P FPT ra mắt tính năng cảnh báo dữ liệu bất thường- Ảnh 1.

Từ tháng 8, thiết bị sẽ tự động phát hiện các đoạn dữ liệu "không ổn định" và gửi cảnh báo tới người dùng bằng một thông báo ngắn gọn. Đoạn dữ liệu bị nghi ngờ sẽ được tạm thời ẩn khỏi biểu đồ để tránh lo lắng cho người dùng. Khi thông tin đường huyết ổn định trở lại, dữ liệu mới sẽ tiếp tục được ghi nhận, và biểu đồ sẽ hiển thị một khoảng trống ngắn tại vị trí đã loại trừ.

Tính năng này kỳ vọng sẽ giúp người bệnh tiểu đường mới mắc, tiểu đường lâu năm không ổn định và mẹ bầu mắc tiểu đường thai kỳ an tâm hơn khi sử dụng thiết bị. Không chỉ thế, tính năng mới này từ máy đo đường huyết liên tục 3P còn giúp đảm bảo độ chính xác cho báo cáo tổng thể - từ đó hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định điều trị chính xác hơn. Đây là bước tiến giúp thiết bị "hiểu" dữ liệu, không chỉ "đo" đơn thuần.

Máy đo đường huyết liên tục 3P hiện đã có mặt tại chuỗi nhà thuốc Long Châu và các sàn thương mại điện tử chính hãng của FPT. Tham khảo thông tin sản phẩm 3P tại website fptmedicare.vn hoặc liên hệ tổng đài hỗ trợ 24/7: 1900 6600.

Khám phá thêm chủ đề

máy đo đường huyết Máy đo đường huyết 3P FPT FPT tiểu đường Đường huyết
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận