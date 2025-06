Máy in 3D sẽ trở thành trợ thủ của binh sĩ trong tương lai?

"Lực lượng của tương lai sẽ sửa chữa ngay tại chỗ", Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, đại tướng Dan Caine đề cập trong phiên điều trần của quốc hội ngày 10.6 về chi tiêu quân sự, Business Insider đưa tin.

Vấn đề được đặt ra là tại tiền tuyến, quân nhân khó tiếp cận các cơ sở bảo dưỡng và hậu cần cũng sẽ mất nhiều thời gian. Khi cần sửa chữa vũ khí hay máy bay mà thiếu phụ tùng, binh sĩ có thể phải dùng linh kiện của những thiết bị khác để lắp vào tạm thời, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và khả năng bảo dưỡng.

Binh sĩ Mỹ sử dụng máy in 3D trên trực thăng MV-22 Osprey khi huấn luyện tại bang California, Mỹ ẢNH: THỦY QUÂN LỤC CHIẾN MỸ

Ông Caine nêu rằng trong một cuộc chiến ở tương lai, các binh sĩ có thể cần có phụ tùng tại chỗ để thay thế và máy in 3D sẽ là một phương án khả thi. Mỹ đã phụ thuộc vào mạng lưới trung tâm hậu cần để thay thế thiết bị trong cuộc chiến chống khủng bố. Tuy nhiên, kịch bản xung đột với quân đội chính quy thì quân đội Mỹ sẽ không có nhiều thời gian và không gian tiếp cận trung tâm hậu cần, theo Business Insider.

Quân đội Mỹ những năm qua đã thử nghiệm máy in 3D để tạo ra các phụ tùng quân sự. Ông Caine nhấn mạnh đây là sự đổi mới đáng hoan nghênh, trong bối cảnh giới lãnh đạo Mỹ lưu ý về kịch bản xảy ra xung đột ở những chuỗi đảo Thái Bình Dương, khi đó vấn đề hậu cần sẽ là thách thức lớn. Máy in 3D được phát triển sẽ giúp cho những binh sĩ không phải các chuyên gia kỹ thuật có thể nhanh chóng sửa chữa vũ khí và khí tài tại chỗ.

Trên thực tế, máy in 3D đã được sử dụng trong xung đột Nga - Ukraine, khi các binh sĩ Ukraine dùng chúng để sản xuất bộ phận cho “bom kẹo”, một loại lựu đạn cỡ nhỏ có thể được ném trực tiếp hoặc thả từ máy bay không người lái (UAV).

Các công ty Mỹ đang phát triển để cải thiện tốc độ và chất lượng của máy in 3D, khi nhiều thiết bị vẫn còn mất nhiều ngày để in hoàn tất. Độ hữu dụng của những máy in 3D tại chiến trường sẽ phụ thuộc vào tốc độ in và tính linh hoạt, dễ di chuyển.