Máy lọc nước cao cấp Hàn Quốc Wells The One gia nhập thị trường Việt

Wells The One lắp âm tủ nhỏ gọn với thiết kế "Timeless Style" tinh tế như được "may đo" cho người sở hữu, màu sắc thanh lịch, có thể đặt bất kỳ nơi đâu mà không làm vỡ phong cách kiến trúc tổng thể.

Wells The One phù hợp mọi không gian

Chất lượng và tính thẩm mỹ của Wells The One được bảo chứng bởi các giải thưởng danh giá thế giới như NFS, iF Design Award, Red Dot Design Award, Good Design Award, IDEA…



Máy lọc nước nóng lạnh thông minh Wells The One đã có mặt tại Việt Nam

Wells mang đến trải nghiệm cao cấp cho người dùng

Wells The One đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng nước với 6 mức nhiệt cùng 3 mức dung tích 550ml, 250ml, 120ml chạm là có ngay, thoải mái rảnh tay.



Wells chinh phục khách hàng với dịch vụ đẳng cấp thế giới theo tiêu chuẩn thương gia (Business Class), mỗi khách hàng đều được chăm sóc bởi đội ngũ chuyên gia trọn an tâm.



Sản phẩm Wells đang được phân phối tại các chuỗi siêu thị điện máy, chuỗi máy lọc nước lớn trên toàn quốc.

Tham khảo máy lọc nước nóng lạnh cao cấp Wells The One Tại đây.