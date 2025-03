Máy lọc nước New eSpring gây sốt với bộ lọc Carbon e3 cùng công nghệ UV-C LED

Công nghệ khác biệt giúp lọc vượt trội

Hướng đến mục tiêu giúp người Việt Nam sống khỏe chủ động, Amway ra mắt sản phẩm máy lọc nước New eSpring tại Việt Nam. Siêu phẩm công nghệ với sự khác biệt độc đáo khi kết hợp bộ lọc Carbon e3 cùng công nghệ UV-C LED. Đây là thành quả nghiên cứu chuyên sâu liên tục cải tiến các dòng sản phẩm eSpring trong hơn 35 năm của các nhà khoa học Amway. Với những đột phá này, thương hiệu eSpring được tổ chức Verify Markets xác nhận là Thương hiệu hệ thống xử lý nước tại nhà bán chạy số 1 thế giới vào năm 2022.

Trong cấu tạo của New eSpring, bộ lọc eSpring Carbon e3 giữ vai trò trung tâm, là trái tim giúp máy vận hành hiệu quả. Tuy chỉ có một lõi lọc nhưng New eSpring trang bị bộ lọc eSpring Carbon e3 tới 3 lớp màng lọc: sơ cấp, bảo vệ và carbon; có khả năng loại bỏ hiệu quả hơn 170 chất gây ô nhiễm như hạt vi nhựa, hóa chất tổng hợp gây ô nhiễm PFOA và PFOS, chất thải dược phẩm. Nước sau khi lọc bằng máy lọc nước New eSpring vẫn giữ lại các khoáng chất có lợi như canxi và magiê.



Anh Hưng (sống tại Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết việc lựa chọn một chiếc máy lọc nước hiệu quả, chất lượng, đảm bảo cho sức khỏe gia đình không phải đơn giản. Anh đã tìm hiểu rất kỹ và tin tưởng lựa chọn máy lọc nước New eSpring. Anh chia sẻ: "Khi sử dụng máy lọc nước New eSpring, tôi cảm giác nước không chỉ sạch tinh khiết mà còn có vị ngọt thanh mát, mang đến sự khác biệt rõ rệt so với những máy lọc nước khác".

Điểm nhấn giúp anh Hưng lựa chọn New eSpring chính là công nghệ diệt khuẩn bằng ánh sáng. Máy lọc nước New eSpring sở hữu công nghệ UV-C LED giúp loại bỏ 99,9999% vi khuẩn, 99,99% virus và 99,9% bào nang (Theo xác nhận từ NSF International, 2022). Hệ thống quang phổ tia UV-C LED sẽ phá hủy AND và ARN của vi sinh vật mà không sử dụng hóa chất. Công nghệ UV-C LED được thiết kế tối ưu với khả năng khử khuẩn bền vững mà không cần sử dụng hóa chất, không tạo ra sản phẩm phụ có hại và không ảnh hưởng đến mùi, vị của nước.

Amway luôn cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển bền vững và bảo vệ môi trường. Chính vì vậy, việc sử dụng đèn UV-C LED khử trùng nguồn nước không tạo ra nước thải, giảm thiểu tối đa lượng nước bị lãng phí, góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước quý giá và giảm tác động tiêu cực đến môi trường.

Chất lượng được chứng nhận quốc tế

Máy lọc nước New eSpring không chỉ đem đến những sản phẩm chất lượng vượt trội mà còn khẳng định sứ mệnh bảo vệ sức khỏe cộng đồng thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến và quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của các tổ chức độc lập uy tín toàn cầu.

Máy lọc nước New eSpring đã được chứng nhận đạt 4 tiêu chuẩn quốc tế của NSF (NSF-Trung tâm hợp tác về an toàn thực phẩm và nước uống của WHO) bao gồm: Cải thiện cảm quan của nước, loại bỏ kim loại nặng và hợp chất hữu cơ dễ bay hơi gây ảnh hưởng đến sức khỏe, xử lý vi sinh vật loại B trong nước bằng tia cực tím, và sau cùng là loại bỏ các hợp chất mới nổi, hoặc hợp chất gây ô nhiễm.

Đồng thời, máy lọc nước New eSpring cũng được cấp Chứng nhận Vàng của Hiệp hội Chất lượng Nước WQA (Water Quality Association) với các sản phẩm xử lý nước tại nhà.

Tính năng thông minh, dễ dàng sử dụng

Máy lọc nước New eSpring của Amway không chỉ sở hữu công nghệ lọc tiên tiến mà còn gây ấn tượng với thiết kế sang trọng, nhỏ gọn thân thiện với người sử dụng, tiện lợi cho không gian sống hiện đại. Các bộ phận của máy lọc nước New eSpring được thiết kế theo dạng mô-đun, đi cùng công thức thay lõi lọc "2-1-0" với 2 phút thay bộ lọc, 1 lần mỗi năm và không cần dụng cụ, giúp người sử dụng dễ dàng lắp ráp, tháo rời và bảo trì.



Màn hình trực quan, dễ sử dụng, hiển thị tuổi thọ màng lọc, trạng thái đèn UV-C LED và có kết nối Wi-Fi là những ưu thế nổi bật của New eSpring. Đèn báo thông minh thay đổi màu sắc để thông báo về tình trạng hoạt động của máy, giúp người dùng nhận biết nhanh chóng. Đặc biệt, New eSpring cá nhân hóa trải nghiệm với tính năng kết nối thông minh qua ứng dụng di động Amway Healthy Home giúp người dùng chủ động quản lý thời gian thay lõi lọc và theo dõi lượng nước đã dùng.

Với tất cả những ưu điểm trên, có thể nói, máy lọc nước New eSpring là một sản phẩm chất lượng, người bạn đồng hành trong cuộc sống hàng ngày của mỗi gia đình. Sản phẩm mang đến nguồn nước sạch và an toàn cho người sử dụng, giảm các nguy cơ nhiễm khuẩn từ nguồn nước, giúp người tiêu dùng sống khỏe chủ động, nâng tầm chất lượng sống.