May mắn đến Hóc Môn, lộ diện chủ nhân đầu tiên của chiếc xe BMW từ Tiger

Theo thông tin mới nhất từ nhãn hàng, chủ nhân đầu tiên của chiếc xe BMW X3 là anh Phan Đức Thuận ngụ tại Hóc Môn, TP.HCM. Thương hiệu đang tức tốc triển khai chương trình trao giải để anh Thuận sớm lái BMW về nhà.

Hiện tại anh Thuận vẫn chưa hết bàng hoàng khi tận tay cào được dòng chữ "01 xe BMW X3"

Tại lễ trao giải Nhì - 1 lượng vàng, anh Trần Hùng Vinh ngụ tại Bình Tân, TP.HCM chia sẻ: "Lúc cào trúng giải thưởng anh nghĩ là "một chỉ vàng", anh còn nói với mấy ông bạn là uống no say đi, chầu này có Tiger trả rồi. Ai dè lúc sau đọc lại thông tin trên thùng mới biết là trúng tận một lượng, trời ơi mừng quá té ngửa luôn khỏi bàn nhậu!".



Đến tận khi được gọi tên lên sân khấu, anh Vinh mới thật sự tin thần may mắn đã gõ cửa nhà. Anh còn nhanh trí đưa vàng lên cắn thử để một lần nữa xác nhận bản thân đã được Tiger Beer trao tặng 1 lượng vàng giá trị

Cũng theo anh Phạm Minh Triều (Bến Cát, Bình Dương) và chị Phạm Thanh Hoài (Dĩ An, Bình Dương), cả hai đều tình cờ "cào vàng" khi đang tụ họp cùng anh em, bạn bè thân thiết. Cả hai thậm chí mới chỉ cào thùng Tiger có in thông tin khuyến mãi đầu tiên là đã trúng giải. Anh Phạm Minh Triều cho biết sẽ tiếp tục tranh thủ săn nhanh BMW x3 vì vận may có vẻ đang tới.

Không chỉ khách hàng ở TP.HCM được réo tên trong những ngày gần đây, những lượng vàng Tiger cuối cùng đã tìm thấy bến đỗ tại Bình Dương

Một lượng vàng còn gõ cửa nhà anh Trần Văn Hóa (Q.8, TP.HCM), là "khách hàng ruột" của Tiger đã hơn 30 năm. Anh Hóa cho biết bản thân và những người trong hội bạn đã chỉ uống Tiger Nâu trong suốt hơn 3 thập niên mà không một lần ưu ái thương hiệu khác. "Được trúng giải anh mừng lắm, có bao lần tính thử vị bia khác rồi nhưng không hợp gu, tin chọn Tiger Nâu đúng là quyết định không sai, đẳng cấp mãi là đẳng cấp".

Được biết với giải thưởng 1 lượng vàng, anh Hóa sẽ cùng gia đình thực hiện nguyện vọng đã ấp ủ từ rất lâu, một chuyến du lịch - nghỉ dưỡng đến Nha Trang để cả nhà gắn kết hơn

Bên cạnh việc tìm ra chủ nhân của chiếc BMW x3 đầu tiên và 56 người may mắn sở hữu 1 lượng vàng, chương trình khuyến mại "Bật thùng Tiger, trúng 5 BMW x3" cũng đang ráo riết tìm kiếm chủ nhân của 4 chiếc xe BMW x3. Rất nhiều khách hàng thắng giải Nhì khi được liên lạc đã bày tỏ niềm đam mê "săn xe" bởi xác suất trúng là rất lớn, nếu không thắng được BMW x3 thì vẫn còn 44 lượng vàng và hàng triệu giải tiền mặt an ủi.

Nhiều khách hàng may mắn trúng giải Nhì đã được tìm thấy tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Đồng Nai. Theo đại diện nhãn hàng, 5 chiếc BMW X3 cùng hàng triệu giải thưởng khác trong chương trình khuyến mại này chính là lời tri ân mà Tiger Beer muốn gửi đến những khách hàng đã luôn yêu mến Tiger Beer, để họ có thêm sức bật, vút xa trên mọi ‘chặng đường mới’ trong tương lai

Chương trình "Bật thùng Tiger, trúng 5 BMW X3" do Tiger Beer triển khai mang đến tổ hợp giải thưởng bao gồm 5 giải Nhất - xe BMW X3 sDrive20i M Sport, 100 giải Nhì - 1 lượng vàng SJC 999.9, cùng hàng triệu giải thưởng tiền mặt trị giá 30.000đ & 20.000đ. Chương trình sẽ diễn ra tại 6 tỉnh thành: TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh trong thời gian từ nay cho đến hết ngày 23.06.2024 và hạn chót để thông báo trúng thưởng vào ngày 07.08.2024. Các giải thưởng được ghi trực tiếp trên phiếu cào, được in ở mặt trong của thùng có thông tin chương trình khuyến mại.

Khi trúng thưởng, với các thẻ cào trúng giải Nhất và giải Nhì, khách hàng vui lòng liên hệ số hotline 19001845 hoặc 028.62789007 để được hướng dẫn thủ tục đổi thưởng. Với các giải tiền mặt, khách hàng sẽ đổi thưởng tại các điểm đổi giải của Tiger Beer nơi có treo băng rôn "Điểm đổi giải". Vui lòng giữ phiếu cào trúng thưởng còn nguyên vẹn, không bị tách rời với phần vỏ thùng bia và được cắt theo đúng hướng dẫn, không bị rách, cạo sửa, tẩy xóa, bôi vẽ hay làm mờ chữ hoặc bị những lý do tương tự để Tiger Beer kiểm tra thông tin hợp lệ khi đổi giải.