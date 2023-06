Máy phân phát thuốc y tế miễn phí giúp gì cho người dân New York?

Máy bán hàng tự động nằm ở góc phố tại quận Brooklyn, thành phố New York, phân phối các sản phẩm miễn phí như bộ dụng cụ naloxone, que thử các loại ma túy fentanyl và xylazine, và gói ngừa thai khẩn cấp.

Bà Rebecca Linn-Walton, Giám đốc chiến lược, Dịch vụ cho người yếu thế, cho biết: "Đây là một trong những máy bán hàng tự động phục vụ sức khỏe công cộng đầu tiên của thành phố New York. Chúng tôi mới mở hồi tuần trước. Đến nay, chúng tôi đã phân phối được gần 100 bộ dụng cụ Narcan trong tuần đầu tiên và chúng tôi đã bổ sung hàng mỗi ngày."

Tử vong do dùng thuốc quá liều ở New York đã đạt đến mức cao trong lịch sử REUTERS

Các máy tương tự ở Mỹ, châu Âu, và châu Úc đã chứng minh thành công trong việc giảm tỷ lệ dùng chất kích thích quá liều và bệnh truyền nhiễm. Tử vong do dùng thuốc quá liều ở New York đã đạt đến mức cao trong lịch sử, 2.668 ca tử vong do dùng thuốc quá liều trong năm 2021, so với 2.103 ca vào năm 2020.

Thành phố New York dự kiến sẽ triển khai thêm bốn máy bán hàng trong năm nay và nhiều máy trong năm tiếp theo.