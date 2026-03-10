Máy Plasma Gold giá bao nhiêu mà spa, thẩm mỹ viện đều tìm mua?

Máy Plasma Gold là gì?

Những năm gần đây, công nghệ Plasma Lạnh được xem là một trong những bước tiến đáng chú ý của ngành da liễu thẩm mỹ. Không giống các công nghệ laser truyền thống, plasma lạnh hoạt động dựa trên quá trình ion hóa khí trong không khí, tạo ra các gốc hoạt tính sinh học có khả năng hỗ trợ kháng khuẩn, kích thích tái tạo mô và hỗ trợ thúc đẩy quá trình phục hồi da.

Trong xu hướng đó, Plasma Gold được giới chuyên môn nhắc đến như một thiết bị thế hệ mới tích hợp nhiều công nghệ plasma trong cùng một nền tảng gồm Cold Plasma (Plasma Lạnh), Fractional Plasma và Single Dot Plasma. Đây là 3 công nghệ trị liệu phổ biến trong da liễu thẩm mỹ hiện đại.

Một ưu điểm vượt trội của máy Plasma Gold khiến nhiều spa, thẩm mỹ viện quan tâm là không tiêu hao vật tư, làm giảm đáng kể chi phí vận hành, tiết kiệm chi phí.

Cụ thể, công nghệ Plasma Lạnh trong máy Plasma Gold sử dụng trực tiếp khí trong không khí (nitơ và ô xy) để tạo ra các gốc hoạt tính như O₃, H₂O₂ hay NO phục vụ liệu trình. Những thành phần này giúp hỗ trợ giảm viêm, kích thích tăng sinh collagen và hỗ trợ thúc đẩy quá trình liền thương của da.

Nhờ cơ chế hoạt động này, công nghệ plasma được đánh giá là phương pháp ít xâm lấn, hạn chế tổn thương mô và rút ngắn thời gian phục hồi sau điều trị. Trong nhiều phác đồ thẩm mỹ hiện đại, plasma còn được sử dụng như bước hỗ trợ để tăng hiệu quả cho các liệu trình như laser, peel da hay PRP.

Thông số kỹ thuật nổi bật của máy Plasma Gold:

Năng lượng: 10W (AVG); 150W (PEAK)

Công suất: 10~400mJ/Dot.

Chế độ tia Plasma: Vòng cung, phát sáng, kim đơn

Chế độ quét: chấm, dòng, mảng

Độ rộng xung: 75ms

Kích thước nhỏ gọn: 420×380x285 mm, trọng lượng chỉ 8,8kg nên dễ dàng bố trí tại spa vừa và lớn.

An toàn cao: Được chứng minh lâm sàng, phù hợp vùng da nhạy cảm như quanh mắt.

Plasma Gold không chỉ là một máy điều trị da mà còn là "vũ khí chiến lược" giúp cơ sở làm đẹp nâng tầm dịch vụ, thu hút khách hàng cao cấp nhờ hiệu quả chuẩn y khoa.

Ứng dụng đột phá của máy Plasma Gold trong ngành thẩm mỹ da liễu

Không phải ngẫu nhiên mà Plasma Gold được nhiều cơ sở làm đẹp xem như "thiết bị đa nhiệm". Nhờ tích hợp nhiều công nghệ plasma trong cùng một hệ thống, thiết bị Plasma Gold có thể triển khai nhiều liệu trình khác nhau với một máy. Plasma Gold mở ra kỷ nguyên mới cho các liệu trình không xâm lấn, hỗ trợ đa dạng vấn đề da; từ hỗ trợ phục hồi hậu phẫu đến trẻ hóa sâu.

Hỗ trợ phục hồi da và liền thương sau xâm lấn

Cold Plasma (Plasma Lạnh) được ứng dụng rộng rãi trong y học nhờ khả năng hỗ trợ diệt khuẩn và thúc đẩy quá trình tái tạo mô. Trong thẩm mỹ, công nghệ này thường được sử dụng sau các liệu trình xâm lấn như laser, lăn kim hoặc peel da nhằm giảm viêm, rút ngắn thời gian phục hồi.

Plasma Gold sử dụng chùm tia Plasma lạnh hoạt động ở nhiệt độ thường, tác động trực tiếp lên bề mặt vết thương hở mà không gây tổn thương nhiệt, không đau rát, an toàn cho nền da nhạy cảm. Cold Plasma tác động vừa hỗ trợ diệt khuẩn giúp làm dịu chứng viêm, giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng sinh tế bào, giúp hỗ trợ vết thương mau lành và hạn chế sẹo xấu. Đồng thời, giúp mang lại cảm giác dễ chịu hơn cho khách hàng sau khi thực hiện.

Hỗ trợ điều trị mụn và các vấn đề viêm da

Với khả năng tạo ra các gốc hoạt tính sinh học có tác dụng hỗ trợ kháng khuẩn, Cold Plasma được xem là thiết bị hỗ trợ điều trị mụn khá hiệu quả. Công nghệ này giúp giảm vi khuẩn gây mụn, đồng thời làm dịu tình trạng viêm đỏ trên da. Thực tế, nhiều thẩm mỹ viện đã đưa plasma vào phác đồ điều trị mụn trứng cá hoặc chăm sóc da sau mụn.

Hỗ trợ trẻ hóa da, kích thích tăng sinh collagen

Một trong những ứng dụng nổi bật của Plasma Gold là hỗ trợ trẻ hóa da. Khi tác động lên bề mặt da, Plasma Gold có thể kích thích cơ chế tự sửa chữa của tế bào, thúc đẩy sản sinh collagen và elastin - hai thành phần quan trọng giúp da săn chắc và đàn hồi. Nhờ đó, Plasma Gold thường được các spa, clinic... xây dựng các liệu trình cải thiện nếp nhăn, làm săn chắc da và nâng cao độ đàn hồi của da.

Hỗ trợ điều trị sẹo, rạn da và các tổn thương da

Ngoài plasma lạnh, thiết bị còn tích hợp Fractional Plasma - công nghệ plasma phân đoạn giúp tác động sâu hơn vào cấu trúc da. Công nghệ này thường được ứng dụng trong hỗ trợ điều trị sẹo rỗ, rạn da, nám hoặc tàn nhang.

Bên cạnh đó, Single Dot Plasma cho phép tạo các điểm vi điểm chính xác trên da, hỗ trợ cải thiện mụn thịt, mụn cóc, nốt ruồi, sẹo lồi, đáy sẹo phì đại mà không để lại sẹo, không chảy máu.

Vậy là Plasma Gold có thể giúp spa, clinic... đa dạng hóa menu dịch vụ mà không cần đầu tư thêm hàng trăm triệu. Khách hàng quay lại thường xuyên nhờ kết quả đem lại sau 4 - 6 buổi, không đau, không nghỉ dưỡng; lý tưởng cho khách bận rộn. Thực tế, có nhiều chủ spa và thẩm mỹ viện đã chia sẻ: "Từ khi có Plasma Gold, lượng khách chọn dịch vụ hậu phẫu và trẻ hóa tăng, khách hàng giới thiệu bạn bè liên tục vì hỗ trợ da đẹp tự nhiên, an toàn."

Máy Plasma Gold giá bao nhiêu mà spa, thẩm mỹ viện "đổ xô" đầu tư?

Một trong những câu hỏi được nhiều chủ spa và thẩm mỹ viện quan tâm là máy Plasma Gold giá bao nhiêu, mua ở đâu chính hãng mà giá tốt... Trên thực tế, giá của các thiết bị thẩm mỹ thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như cấu hình máy, chương trình hỗ trợ từ nhà phân phối và các gói hướng dẫn đi kèm. Tuy nhiên, theo thị trường thiết bị thẩm mỹ tại Việt Nam, Plasma Gold thường nằm trong phân khúc thiết bị công nghệ cao dành cho spa và clinic chuyên nghiệp với giá dao động từ 200 - 300 triệu đồng. Tại sao spa, thẩm mỹ viện hay "đổ xô" đầu tư Plasma Gold dù giá không rẻ?

Đầu tiên, Plasma Gold không chỉ là thiết bị điều trị da mà còn là công cụ có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh. Một liệu trình plasma có thể dao động từ khoảng 1.4 đến 3.8 triệu đồng mỗi buổi, tùy tình trạng da và phác đồ điều trị.

Và một liệu trình hoàn chỉnh kéo dài 4-6 buổi, có thể mang lại doanh thu từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cho mỗi khách hàng. Điều này giúp các spa, thẩm mỹ viện có thể nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư thiết bị.

Ngoài ra, nhiều cơ sở làm đẹp còn sử dụng plasma như một bước trong các liệu trình kết hợp với laser CO₂ fractional, PRP hay các phương pháp chăm sóc da chuyên sâu để hỗ trợ tăng hiệu quả điều trị da và nâng giá trị dịch vụ.

Một điểm cộng khác khiến Plasma Gold được nhiều spa lựa chọn là chi phí vận hành thấp. Do không cần tiêu hao vật tư trong quá trình sử dụng, thiết bị giúp giảm đáng kể chi phí. Vì vậy, với các spa đang muốn mở rộng dịch vụ trẻ hóa và điều trị da chuyên sâu, Plasma Gold được xem là một khoản đầu tư đáng cân nhắc.

Nhiều chủ spa, thẩm mỹ viện nhận định: đầu tư Plasma Gold không phải vì chi phí, mà là do khách thấy hiệu quả và quay lại thường xuyên.

Plasma Gold:

Phân phối chính thức bởi Mai Hân Group

Hãng sản xuất: Shenzhen Leaflife Technology Co., Ltd

Nước sản xuất: Trung Quốc

Số lưu hành: 250000082/PCBB-HCM

Mua máy Plasma Gold ở đâu chính hãng với giá tốt tại Việt Nam?

Trong lĩnh vực thiết bị thẩm mỹ, lựa chọn nhà phân phối uy tín là yếu tố rất quan trọng. Một đơn vị cung cấp chuyên nghiệp không chỉ đảm bảo sản phẩm chính hãng mà còn hỗ trợ đào tạo, chuyển giao công nghệ và xây dựng phác đồ điều trị cho spa.

Và để sở hữu máy Plasma Gold chính hang, đầy đủ giấy tờ nhập khẩu, bảo hành chức năng 6 tháng (hoàn tiền 100% nếu lỗi nhà sản xuất), hỗ trợ chuyển giao công nghệ... Mai Hân Group chính là lựa chọn hàng đầu - đơn vị phân phối chính thức tại Việt Nam.

Các đối tác khi đầu tư thiết bị Plasma Gold, thường được hỗ trợ nhiều chương trình như đào tạo vận hành máy, hướng dẫn xây dựng dịch vụ và hỗ trợ truyền thông cho spa. Bên cạnh đó, các chương trình ưu đãi dành cho spa, thẩm mỹ viện như ưu đãi hấp dẫn, quà tặng thiết thực hay hỗ trợ marketing cũng là yếu tố giúp nhiều spa dễ dàng triển khai dịch vụ plasma lạnh sau khi đầu tư.

Đặc biệt, việc được hướng dẫn bài bản từ đội ngũ chuyên gia giúp các cơ sở làm đẹp khai thác tối đa hiệu quả của thiết bị, đồng thời đem lại an toàn cho khách hàng trong quá trình điều trị da.

Công nghệ plasma lạnh (Cold Plasma) - Xu hướng mới của ngành thẩm mỹ

Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến các phương pháp làm đẹp an toàn và ít xâm lấn, công nghệ plasma đang trở thành xu hướng đáng chú ý của ngành thẩm mỹ.

Nhờ khả năng hỗ trợ phục hồi da, kích thích tái tạo mô và cải thiện nhiều vấn đề da liễu khác nhau, các thiết bị như Plasma Gold đang dần xuất hiện tại nhiều spa, thẩm mỹ viện.

Với khả năng tích hợp nhiều công nghệ trong một thiết bị, chi phí vận hành hợp lý và hỗ trợ nâng cao hiệu quả kinh doanh, Plasma Gold được xem là một trong những lựa chọn đáng cân nhắc cho các cơ sở làm đẹp muốn nâng cấp hệ thống công nghệ.

Trong tương lai, khi nhu cầu trẻ hóa và điều trị da ngày càng tăng, những công nghệ như Plasma Gold nhiều khả năng sẽ góp phần quan trọng trong sự phát triển của ngành thẩm mỹ hiện đại.