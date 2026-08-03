Máy rửa siêu âm Rama: Cuộc đua làm sạch công nghiệp ứng dụng cho lĩnh vực F&B

Thực tế, sau mỗi giờ cao điểm là cả "núi" bát đĩa, khay inox và dụng cụ chế biến cần xử lý nhanh. Chỉ cần một khâu rửa chậm lại, cả dây chuyền phục vụ có thể bị nghẽn, làm giảm tốc độ quay vòng dụng cụ và ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm khách hàng. Đồng thời, áp lực công việc lặp lại với cường độ cao cũng khiến việc giữ chân nhân sự trở thành bài toán khó với nhiều doanh nghiệp F&B.

Được thiết kế cho môi trường vận hành cường độ cao, máy rửa siêu âm Rama ứng dụng sóng siêu âm tạo hàng triệu bọt khí siêu nhỏ, giúp đánh bay dầu mỡ và cặn bẩn trên bát đĩa, khay inox, nồi chảo. So với rửa thủ công, giải pháp này giúp chuẩn hóa vệ sinh, giảm phụ thuộc nhân sự và duy trì hiệu suất ổn định.

Máy rửa siêu âm Rama nâng cao hiệu quả vận hành doanh nghiệp

Đại diện Rama Việt Nam cho biết, doanh nghiệp cung cấp nhiều dòng máy rửa siêu âm Rama cho nhà hàng, khách sạn, bếp trung tâm và cơ sở chế biến thực phẩm, đồng thời tư vấn theo từng mô hình. Trong xu hướng hiện đại hóa ngành F&B, công nghệ làm sạch giúp tối ưu chi phí và nâng cao chất lượng dịch vụ.