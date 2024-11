Máy tính với RAM 8 GB đã 'hết thời'

Theo đó, Apple đã chính thức ngừng cung cấp cấu hình RAM 8 GB cho các mẫu MacBook Pro M4, Mac mini và iMac mới. Đặc biệt, hãng cũng đã nâng cấp dòng sản phẩm MacBook Air lên mức RAM 16 GB. Sự thay đổi này được dự đoán từ trước, khi Apple nhận được nhiều phản hồi tiêu cực khi MacBook Pro M3 ra mắt vào năm ngoái.

Apple không còn phát hành MacBook Air với RAM 8 GB ra thị trường ẢNH: REUTERS

Nhưng việc loại bỏ RAM 8 GB trên MacBook Air lại là một quyết định bất ngờ và táo bạo của công ty. Trong gần một thập kỷ qua, RAM 8 GB đã trở thành tiêu chuẩn cho các mẫu MacBook và PC. Mẫu MacBook cuối cùng có RAM 4 GB là MacBook Air 2015, trong khi trên MacBook Pro, tùy chọn RAM 4 GB đã không còn tồn tại từ năm 2013. Điều này cho thấy, việc RAM 8 GB trở thành tiêu chuẩn đã thực sự lỗi thời.

Microsoft cũng nâng yêu cầu về RAM

Apple không phải là công ty đầu tiên yêu cầu nâng cấp bộ nhớ RAM cho máy tính xách tay. Trong khi nhiều mẫu laptop chạy Windows vẫn sử dụng RAM 8 GB, Microsoft đã mạnh mẽ thúc đẩy tiêu chuẩn mới với yêu cầu RAM 16 GB cho các mẫu Copilot+ PC của mình. Kết quả là, các mẫu laptop như Surface Laptop thế hệ thứ 7 với giá khởi điểm 999 USD đã được trang bị RAM 16 GB. Tương tự Apple, Microsoft đã chấp nhận chịu chi phí cho bộ nhớ bổ sung này.

Ở giai đoạn ban đầu, các mẫu Copilot+ PC chỉ sử dụng chip Snapdragon X Elite, tuy nhiên người dùng có thể kỳ vọng rằng các laptop với chip Intel và AMD trong tương lai cũng sẽ bắt đầu đi kèm RAM 16 GB để đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+. Kết quả là nhiều người hy vọng rằng 16 GB sẽ sớm trở thành tiêu chuẩn chung cho bộ nhớ RAM trên các thiết bị.

Một lý do quan trọng mà Microsoft đưa ra cho yêu cầu RAM 16 GB là nhằm hỗ trợ các nỗ lực xử lý các nhiệm vụ AI (trí tuệ nhân tạo) cục bộ. Việc có thêm bộ nhớ là cần thiết để chạy đồng thời các mô hình AI ở chế độ nền. Trong khi đó, Apple chưa công khai lý do cụ thể nào cho việc chuyển sang RAM 16 GB. Thực tế, 'nhà táo' không đưa ra nhiều lý do giải thích cho sự thay đổi này. Một số người cho rằng đây có thể là phản ứng trước những chỉ trích liên quan đến quyết định tiếp tục bán phiên bản RAM 8 GB của MacBook Pro M3 14 inch.

Bên cạnh đó, giới chuyên gia cho rằng chính sự bùng nổ của AI đã khiến Apple có lý do tương tự như Microsoft để nâng cấp bộ nhớ. Dù người dùng có quan tâm đến AI hay không, việc nâng cao tiêu chuẩn RAM sẽ mang lại lợi ích cho tất cả người dùng, đặc biệt là khi họ không phải trả thêm chi phí cho sự nâng cấp này.