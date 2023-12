Mây xà cừ siêu hiếm thắp sáng bầu trời Bắc Cực: Từng xuất hiện ở Việt Nam?

Mây xà cừ chỉ hình thành ở vùng thấp của tầng bình lưu, cách bề mặt trái đất 15 - 25 km. Thông thường, mây không hình thành ở độ cao như vậy trong khí quyển vì khu vực này quá khô. Nhưng ở nhiệt độ cực thấp, dưới - 85oC, các phân tử nước rải rác xa nhau bắt đầu kết hợp lại thành tinh thể băng tí hon, sau đó phát triển thành mây.

Nhiệt độ tầng bình lưu ở Bắc Cực hiếm khi giảm xuống dưới ngưỡng cần thiết để mây xà cừ hình thành. Do đó, loại mây này thường chỉ được bắt gặp vài lần mỗi năm vào mùa đông. Đợt rét đậm khiến mây xà cừ xuất hiện vài ngày qua có thể phần nào do El Nino gây ra, vì El Nino tác động đến nhiệt độ xung quanh các cực. Tuy nhiên, theo spaceweather.com, những biến đổi khí hậu do con người gây ra cũng có thể là nguyên nhân.