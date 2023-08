Mazda CX-5 2023: Xe Nhật giá hấp dẫn, giàu trang bị bậc nhất phân khúc

Trong những năm gần đây, nhiều khách hàng Việt rất ưa chuộng các mẫu xe gầm cao đa dụng với khả năng di chuyển linh hoạt, nội thất rộng rãi và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có đến 5 mẫu xe thuộc các phân khúc SUV/Crossover góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam, chiếm tỷ lệ lên đến 50%. Trong đó, Mazda CX-5 2023 thế hệ mới thuộc phân khúc SUV cỡ trung đang là mẫu xe nhận được đánh giá cao của giới chuyên môn và khách hàng.

Mazda CX-5 2023 đang là một trong những mẫu SUV được ưa chuộng nhất tại Việt Nam

Có thể nói, sức hút của Mazda CX-5 2023 đến từ nhiều yếu tố, trong đó đặc biệt phải kể đến những lợi thế lớn về giá bán tương xứng với trang bị. Mẫu xe Nhật đang được THACO AUTO lắp ráp và phân phối tại Việt Nam với 3 phiên bản, mức giá dao động từ 749 – 829 triệu đồng. Giá bán của mẫu xe nhà Mazda "mềm" hơn khá nhiều so với các mẫu xe cùng phân khúc có xuất xứ từ Nhật Bản.

Xét về trang bị, Mazda CX-5 2023 là mẫu SUV giàu công nghệ nhất với hàng loạt tính năng hiện đại. Trong đó, nổi bật phải kể đến hệ thống đèn chiếu sáng hoàn toàn LED, tích hợp chức năng tự động cân bằng, mở rộng góc chiếu theo hướng đánh lái và thích ứng thông minh ở ngoại thất.

Giá bán hấp dẫn được xem là lợi thế lớn giúp mẫu xe Nhật thu hút khách hàng Việt Nam

Mazda CX-5 2023 trang bị ghế bọc da cao cấp, cửa sổ chỉnh điện một chạm tại tất cả các cửa, hàng ghế trước chỉnh điện với chức năng nhớ vị trí lái, màn hình cảm ứng 8 inch. Bên cạnh đó, mẫu xe Nhật cũng sở hữu cụm nút xoay đa hướng điều khiển hệ thống Mazda Connect, phanh tay điện tử, nút bấm giữ phanh tự động, hệ thống làm mát ghế, màn hình HUD hiển thị thông tin vận hành trên kính lái hay camera 360 độ. Bàn đạp ga được thiết kế dạng phím piano, nút bấm Sport giúp kích hoạt chế độ tăng tốc tức thời theo ý muốn người lái.

Ở thế hệ mới, Mazda CX-5 còn có thêm sưởi vô lăng và ghế trước tích hợp tính năng sưởi và làm mát, màn hình giải trí trung tâm kết nối Apple CarPlay không dây và Android Auto. Cửa kính hàng ghế trước trên xe đã được trang bị kính cường lực 2 lớp chống ồn – cách nhiệt – chống UV, cửa kính phía sau chống UV, bệ tỳ tay trung tâm có thêm cổng kết nối, gương chiếu hậu tràn viền chống chói tự động và chức năng đóng/mở cốp rảnh tay.

Mazda CX-5 2023 sở hữu lợi thế về trang bị với hàng loạt tính năng, công nghệ vượt trội

Ngoài ra, các phiên bản như Deluxe 2.0L hay Luxury 2.0L có mức giá bán dưới 800 triệu đồng cũng sở hữu nhiều trang bị tương đương các phiên bản cao cấp của các dòng xe cùng phân khúc như camera lùi, cảm biến trước sau.

Với những khách hàng mua xe phục vụ nhu cầu gia đình, Mazda CX-5 2023 cũng có lợi thế lớn khi sở hữu gói an toàn cao cấp i-Activsense. Với gói an toàn này, bên cạnh các tính năng phổ biến như ABS, DSC, mẫu xe Nhật sẽ có thêm nhiều tính năng tân tiến như hệ thống đèn pha LED mở rộng góc chiếu theo tay lái (AFS), hệ thống đèn chiếu gần - xa tự động (HBC), hỗ trợ giữ làn đường (LAS), cảnh báo điểm mù (BSM), cảnh báo chệch làn đường (LDWS), cảnh báo phương tiện cắt ngang (RCTA), hệ thống hỗ trợ phanh tiền va chạm ở vận tốc cao SBS và vận tốc thấp (trước và sau) SCBS (F & R). Ngoài ra, tính năng GVC Plus độc quyền của Mazda giúp xe chủ động kiểm soát độ ổn định vào và thoát cua mượt mà hơn, giúp giảm thiểu dao động lắc ngang của thân xe.

Mazda CX-5 2023 hứa hẹn sẽ giúp mẫu xe nhà Mazda tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu trong phân khúc SUV tầm trung tại Việt Nam

Mazda CX-5 2023 cũng "chiều lòng" những khách hàng mong muốn cá nhân hóa chiếc xe, thông qua việc giới thiệu thêm 2 gói tùy chọn trang bị hoàn toàn mới đối với phiên bản Premium, bao gồm gói Sport và Exclusive. Hai gói này có giá cao hơn lần lượt 20 và 40 triệu đồng so với bản Premium tiêu chuẩn. Với gói tùy chọn này, chủ xe sẽ có thêm nhiều tính năng hiện đại như ghế da Nappa cao cấp, sưởi ghế sau, lẫy chuyển số sau vô-lăng.

Rõ ràng, với những lợi thế sẵn có về kiểu dáng, cùng việc liên tục làm mới và nâng cấp công nghệ, không bất ngờ khi Mazda CX-5 đang là mẫu xe nhiều năm liền dẫn đầu phân khúc SUV/Crossover cỡ trung (hạng C) tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu xe Nhật đạt lượng xe bán ra kỷ lục với gần 100.000 xe đến tay khách hàng.