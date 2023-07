Mazda2 2023 bản nâng cấp về Việt Nam, lộ giá bán

Gần 1 tháng sau khi được Mazda trình làng tại Thái Lan, bản nâng cấp của mẫu xe hạng B - Mazda2 với hai biến thể sedan, hatchback vừa được Trường Hải (THACO AUTO) đưa về Việt Nam để chuẩn bị phân phối đến tay khách hàng.



Bản nâng cấp của mẫu xe hạng B - Mazda2 về Việt Nam

Thông tin liên quan đến mẫu xe này chưa được phía THACO AUTO công bố, tuy nhiên chiều ngày 27.7 một số hình ảnh về Mazda2 xuất hiện tại một đại lý Mazda tại Việt Nam đã được hé lộ. Bên cạnh đó, tư vấn bán hàng cũng hé lộ giá bán mẫu xe này.

Hình ảnh chụp lại chiếc Mazda2 màu đỏ thuộc bản nâng cấp mới nhất tại một đại lý Mazda ở Việt Nam cho thấy, mẫu xe dành cho thị trường Việt Nam sở hữu kiểu dáng thiết kế giống các bản Mazda2 từng mở bán tại Thái Lan từ tháng trước.

Bản nâng cấp Mazda2 được giới thiệu tại Thái Lan hồi tháng 6.2023 Motortrivia

Cụ thể, tại Thái Lan cả biến thể sedan và hatchback của Mazda2 có hai phong cách thiết kế mang tên Sport Design và New Wave Design. Với bản Sport Design, xe được trang bị lưới tản nhiệt dạng lưới tổ ong, ốp gương chiếu hậu và nóc màu đen cùng bộ mâm hợp kim 16 inch. Nội thất của xe sẽ được bọc da pha da lộn Grand Luxe Suede màu đen cùng viền cửa gió điều hòa và chỉ khâu màu đỏ. Trong khi đó, bản Mazda2 New Wave Design có lưới tản nhiệt thiết kế gần như đóng kín tương tự các mẫu xe điện. Chiếc Mazda2 mới xuất hiện tại một đại lý Mazda tại Việt Nam vừa qua thuộc phong cách New Wave Design, phối màu đen, đỏ.

Về không gian nội thất, mẫu xe hạng B này có ít sự thay đổi, trang bị tiện nghi trên xe có màn hình cảm ứng 7 inch cho hệ thống thông tin giải trí, điều hòa tự động, đế sạc không dây, ghế lái chỉnh điện 6 hướng và hệ thống i-Activsense. Ghế bọc da tổng hợp hoặc da lộn màu đen, trong khi phần trang trí trên bảng điều khiển có các màu khác nhau hoặc bằng da lộn với đường chỉ khâu màu đỏ.

Một số đại lý Mazda hé lộ giá bán Mazda2 bản nâng cấp từ 429 triệu đồng

Tại Thái Lan, bản nâng cấp Mazda2 có lựa chọn động cơ xăng SkyActiv-G 1.3 lít, công suất 92 mã lực và động cơ SkyActiv-D 1.5 lít công suất 103 mã lực. Cả hai đều sử dụng hộp số tự động 6 cấp. Nhiều khả năng phiên bản Mazda2 do THACO AUTO nhập khẩu phân phối sẽ tiếp tục sử dụng động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5 lít kết hợp hộp số tự động 6 cấp.

Đáng chú ý, THACO AUTO chưa công bố thông tin nhưng một số đại lý Mazda hé lộ giá bán Mazda2 bản nâng cấp từ 429 triệu đồng. Mức giá này nếu chính thức áp dụng sẽ cao hơn bản cũ khoảng 14 triệu đồng.

Trước đó, tại Thái Lan bản nâng cấp Mazda2 với 7 phiên bản tương ứng 2 biến thể có giá từ 599.000 - 830.000 baht, tương đương 406,4 - 563 triệu đồng.