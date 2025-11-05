Mazii Việt Nam phát triển tính năng AI trong dịch thuật và học tiếng Nhật

Mazii là app từ điển với kho dữ liệu đồ sộ với các tính năng tra cứu, check phát âm, luyện thi JLPT cùng hệ thống sổ tay từ vựng cá nhân hóa. Điểm nhấn trong lần cập nhật này là công nghệ học sâu với chat AI - trò chuyện không giới hạn với 25 chủ đề phổ biến.

Để hỗ trợ cho việc học từ vựng chuyên sâu tận gốc, AI sẽ đề xuất giải nghĩa chi tiết trong mọi ngữ cảnh, check chấm điểm phát âm theo 4 tiêu chí: chính xác, ngữ điệu, trôi chảy và hoàn thiện thông qua các phương thức nhập liệu như quét chữ viết tay, bản ghi âm, ảnh screenshot,...

Đối với tính năng dịch chuyên sâu, người dùng có thể lựa chọn 4 chế độ dịch theo bối cảnh, xác định và đề xuất sửa lỗi ngữ pháp. Do đó ngoài việc tra cứu, bạn còn có thể trực tiếp học ngữ pháp có liên quan để từ đã tra và bổ sung trong sổ tay để ôn tập.

Mazii tích hợp AI đơn giản hóa việc tra cứu và học tiếng Nhật

Với nền tảng dữ liệu vững chắc và công nghệ AI tiên tiến, Mazii tiếp tục khẳng định vị thế là công cụ học tiếng Nhật toàn diện, là một trong những bước cải tiến quan trọng giúp người dùng trải nghiệm việc học và sử dụng tiếng Nhật thông minh, hiệu quả hơn bao giờ hết.