MB bắt tay Visa, KOTRA ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ

Thẻ MB Visa Hi BIZ hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số qua loạt tính năng hiện đại, bảo mật cao

Theo nghiên cứu của MB về hành vi chi tiêu doanh nghiệp Việt Nam, 40% doanh nghiệp SME lo ngại về vấn đề quản lý hóa đơn - đối soát chi tiêu, và hầu hết các doanh nghiệp nhập khẩu SME cần giải pháp thanh toán quốc tế nhanh hơn và ít thủ tục hơn. Đặc biệt, MB ghi nhận rất nhiều doanh nghiệp SME gặp khó khăn khi kiểm soát chi tiêu phân tán theo nhân viên/phòng ban/đối soát giấy tờ truyền thống.

Trong bối cảnh đó, MB hợp tác cùng Visa và Cơ quan Xúc tiến Thương mại - Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ phiên bản mới. Không chỉ là phương thức thanh toán, sản phẩm được định vị như một công cụ quản trị tài chính hiện đại, giúp doanh nghiệp tinh gọn vận hành và mở rộng hoạt động giao thương.

Ông Trần Hải Hà, Giám đốc Khối Khách hàng lớn MB trả lời phóng viên tại sự kiện

Công cụ quản trị chi tiêu thế hệ mới cho doanh nghiệp

Phiên bản mới của MB Visa Hi BIZ được thiết kế với nhiệm vụ tối ưu chi phí cho doanh nghiệp. Thẻ tích hợp hai nguồn tiền – thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ - hỗ trợ doanh nghiệp linh hoạt trong xử lý các khoản chi từ công tác, quảng cáo, đặt phòng và vé máy bay, đến mua sắm phần mềm quản trị. Thẻ mang thiết kế tối giản đặc trưng của MB, phù hợp với phong cách chuyên nghiệp của giới doanh nhân.

Điểm nổi bật là mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2% và cơ chế hoàn tiền lên đến 30 triệu đồng mỗi năm. Đây là mức ưu đãi cạnh tranh trong nhóm ngân hàng lớn, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí khi thanh toán quốc tế hoặc chi tiêu nội bộ có liên quan đến các nền tảng quảng cáo, công cụ số hay dịch vụ công tác.

Bằng việc kết nối trực tiếp với hệ sinh thái số BIZ MBBank, MB Visa Hi BIZ giúp doanh nghiệp theo dõi, phân tích và đối soát chi tiêu theo thời gian thực. Tất cả giao dịch đều được ghi nhận tự động, hỗ trợ kế toán giảm thời gian kiểm tra chứng từ và hạn chế tối đa sai sót trong quá trình vận hành.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó giám đốc Khối Ngân hàng số MB, cho biết MB hướng tới việc tạo ra một công cụ tài chính "một chạm", giúp doanh nghiệp quản trị dòng tiền thông minh hơn. Theo ông, khi doanh nghiệp có dữ liệu chi tiêu rõ ràng và tức thời, mọi quyết định liên quan đến ngân sách đều trở nên chính xác và hiệu quả hơn.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó giám đốc Khối Ngân hàng số MB phát biểu tại sự kiện

Thanh toán quốc tế Việt - Hàn trong ngày: Bước tiến quan trọng cho SME

Thị trường thương mại Việt Nam – Hàn Quốc đạt hơn 80 tỉ USD năm 2024 và tiếp tục tăng trưởng, theo KOTRA. Tuy nhiên, SME thường gặp khó khăn do quy trình thanh toán quốc tế kéo dài, yêu cầu nhiều chứng từ và thiếu sự linh hoạt khi phát sinh giao dịch cần xử lý nhanh.

Việc MB tích hợp nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP) vào thẻ MB Visa Hi BIZ tạo ra bước đột phá lớn. GTPP cho phép doanh nghiệp Việt Nam thanh toán trực tiếp cho đối tác xuất khẩu Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày và quy trình được số hóa hoàn toàn.

Đại diện KOTRA đánh giá giải pháp này sẽ giúp tiêu chuẩn hóa hoạt động thương mại giữa hai quốc gia, đặc biệt hỗ trợ các SME vốn thường gặp trở ngại khi tiếp cận phương thức thanh toán truyền thống. Đại diện Visa Việt Nam cũng nhận định thanh toán B2B xuyên biên giới bằng thẻ doanh nghiệp là xu hướng tài chính mới, góp phần cải thiện dòng tiền và tăng tính minh bạch cho doanh nghiệp.

Khẳng định vị thế dẫn dắt thị trường tài chính doanh nghiệp

Tháng 10.2025, MB được Visa vinh danh hai giải thưởng: "Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp" và "Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME". Đây là ghi nhận cho nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển sản phẩm phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số tài chính tại Việt Nam.

Với sự ra mắt của MB Visa Hi BIZ phiên bản mới, MB tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển sản phẩm dựa trên hiểu biết sâu sắc về nhu cầu vận hành của doanh nghiệp. Sản phẩm được kỳ vọng trở thành lựa chọn chủ đạo của doanh nghiệp Việt trong các hoạt động chi tiêu, đối soát và giao thương.

Doanh nhân Hà Linh đặt câu hỏi cho Ban lãnh đạo MB và Visa tại sự kiện

Trong 03 tháng gần đây, thẻ MB Visa Hi BIZ ghi nhận hơn 15,000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng. Doanh số chi tiêu thẻ tăng trưởng đến 200% mỗi tháng. Đặc biệt, MB ghi nhận phản hồi từ khách hàng, thẻ giúp doanh nghiệp giảm 80% thời gian xử lý tạm ứng - thanh toán - đối soát.

MB Visa Hi BIZ không chỉ là thẻ thanh toán mà còn là giải pháp quản trị tài chính toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình tinh gọn vận hành và mở rộng quan hệ đối tác trên thị trường quốc tế. Sản phẩm đang được MB miễn phí phát hành và miễn phí thường niên năm đầu, là khởi đầu của hệ sinh thái BIZ MBBANK - ngân hàng số hàng đầu cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể đăng ký tại website MBBank, hotline MB247 (1900 9045), BIZ Helper hoặc các chi nhánh MB trên toàn quốc.