MB nâng tầm đặc quyền tăng trưởng cho doanh nghiệp SME

Khi đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là cung cấp vốn

Với một doanh nghiệp, tốc độ tiếp cận nguồn vốn, nắm bắt thời cơ kinh doanh và khả năng vận hành, quản trị hiệu quả luôn là những yếu tố quan trọng để phát triển. Đây cũng là những giá trị MB SME Banking kiên trì theo đuổi thông qua các giải pháp tín dụng, thanh toán, quản trị vận hành, dòng tiền nhờ những công nghệ mới nhất trên nền tảng ngân hàng số BIZ MBBank dành cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc tiếp tục nâng cao tốc độ phục vụ và phát triển các giải pháp tài chính phù hợp, MB đang triển khai những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm giảm chi phí vốn cho khách hàng. Từ ngày 21.10.2026, ngân hàng áp dụng chương trình giảm lãi suất cho vay từ 1,5 - 2%/năm đối với các khoản giải ngân mới thuộc năm nhóm ngành, lĩnh vực ưu tiên, theo điều kiện của chương trình. Các doanh nghiệp là khách hàng gắn bó với MB cũng tiếp tục được thêm nhiều ưu đãi, đặc quyền thông qua những chính sách chăm sóc và ưu đãi sản phẩm, dịch vụ chuyên biệt, hấp dẫn.

MB nhìn nhận rằng trong hành trình tăng trưởng, nhu cầu của doanh nghiệp không dừng lại ở nguồn vốn hay các giải pháp ngân hàng. Một doanh nghiệp nhỏ muốn phát triển thành doanh nghiệp lớn cần thêm thị trường, khách hàng, đối tác và cơ hội tham gia vào những chuỗi giá trị có quy mô cao hơn. Đôi khi, một cuộc gặp gỡ đúng người, một lời giới thiệu đúng thời điểm hay một mối quan hệ hợp tác mới có thể tạo ra bước ngoặt lớn không kém một khoản vốn được giải ngân đúng thời cơ kinh doanh vừa tới.

Với động lực từ khách hàng, MB mong muốn tiếp tục hiện diện sâu hơn trong hành trình phát triển của khách hàng, không chỉ với vai trò đối tác tài chính mà còn là cầu nối mở rộng cơ hội kinh doanh. Đây chính là động lực để MB SME Banking liên tục phát triển những chương trình đặc quyền khác biệt, nơi khách hàng được ghi nhận vị thế, tiếp cận các trải nghiệm quốc tế và quan trọng hơn, có thêm cơ hội kết nối với những cộng đồng doanh nghiệp uy tín, chất lượng cao.

Từ "Top 1 Meets Top 1" đến "The Champs Meet The Champs": Những cuộc gặp gỡ mang giá trị vượt ra ngoài trải nghiệm một lần

Tháng 3.2026, MB tạo dấu ấn với chương trình "Top 1 Meets Top 1", đưa Anna Leigh Waters - ngôi sao pickleball nữ số một thế giới - đến Việt Nam giao lưu cùng cộng đồng khách hàng doanh nghiệp. Cuộc gặp gỡ đã mang đến một trải nghiệm đặc biệt, ghi dấu có 1 không 2 với nhiều chủ doanh nghiệp, đồng thời truyền tải tinh thần tốc độ, bản lĩnh và khát vọng dẫn đầu mà MB mong muốn đồng hành cùng các chủ doanh nghiệp.

Tiếp nối hành trình đó, ngày 27.10.2026 tại Hà Nội, MB tổ chức sự kiện đặc quyền cho khách hàng doanh nghiệp "SME CEO MEET 2026" - The Champs Meet The Champs, với sự tham gia của "tia sét" Hayden Patriquin cùng các vận động viên pickleball top quốc tế và cộng đồng CEO khách hàng doanh nghiệp.

Nếu "Top 1 Meets Top 1" là cuộc gặp giữa những đại diện tiêu biểu của tinh thần dẫn đầu, thì "The Champs Meet The Champs" mở rộng ý tưởng ấy thành một không gian kết nối những nhà vô địch trên sân đấu với những người đang dẫn dắt doanh nghiệp trên thương trường. Khách mời đặc biệt của MB cho sự kiện đặc quyền 10.2026 lần này là Hayden Patriquin - ngôi sao trẻ nổi bật của pickleball thế giới, được người hâm mộ biết đến với biệt danh "Big H" và hình ảnh một tay vợt có tốc độ bùng nổ như tia sét. Hayden gây ấn tượng không chỉ bởi thành tích thi đấu ở nhóm dẫn đầu với liên tiếp 4 giải vô địch từ Chicago, Las Vegas… trong vòng 3 tháng gần đây, mà còn bởi phong cách thi đấu tự tin, quyết liệt, năng lượng thi đấu đỉnh cao và luôn sẵn sàng tạo sức ép trước đối thủ.

Đó cũng là những phẩm chất dễ tìm thấy ở các doanh nhân đang điều hành doanh nghiệp trong một môi trường cạnh tranh không ngừng thay đổi. Họ phải phản ứng nhanh trước thị trường, dám đưa ra quyết định, linh hoạt trong chiến thuật và giữ vững tinh thần tập trung cao độ trước những thử thách và cạnh tranh.

Các CEO tham dự không chỉ trực tiếp bước vào sân đấu cùng các "nhà vô địch", tận hưởng những khoảnh khắc ghi dấu và tôn vinh, mà còn trực tiếp gặp gỡ, kết nối với chủ doanh nghiệp được thiết kế trước trong lĩnh vực tiềm năng, thi đấu giao hữu trong không gian tràn đầy tinh thần thể thao quốc tế và mở rộng những mối quan hệ kinh doanh.

Chương trình dự kiến quy tụ khoảng 500 khách mời, trong đó có 150 CEO khách hàng SME MB tiêu biểu, đại diện lãnh đạo MB, các đối tác và cơ quan truyền thông. Những hoạt động hấp dẫn như Pro-Am, Meet & Greet, CEO Networking và Business Matching được thiết kế để mỗi cuộc gặp gỡ không chỉ tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ, mà còn mở ra khả năng hình thành những kết nối tiếp tục phát triển sau sự kiện.