Mbappe mặc áo số 9 tại Real Madrid, chia tay giấc mơ Olympic

"Các nguồn tin từ nội bộ Real Madrid xác nhận, Mbappe và nhóm của anh không yêu cầu hay đòi hỏi phải mặc chiếc áo số 10 sau khi hoàn tất thương vụ gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với hợp đồng 5 năm và được chính thức công bố ngày 4.6", Fabrizio Romano cho biết.

Mbappe nhận áo số 9 từ danh thủ đồng hương Benzema để lại Fabrizio Romano/X

"Mbappe và Real Madrid tôn trọng danh thủ Luka Modric, người đang mặc áo số 10 tại sân Bernabeu và đã đồng ý gia hạn thêm 1 mùa giải. Mbappe sẽ mặc áo số 9 thừa hưởng từ Benzema ở mùa giải 2024 - 2025, sau đó anh sẽ mặc áo số 10 từ mùa 2025 - 2026 khi Modric kết thúc hợp đồng, giống như Cristiano Ronaldo đã từng làm nhiều năm trước đây, trước khi được mặc áo số 7 của danh thủ Raul khi giải nghệ", Fabrizio Romano chia sẻ.

Theo tờ AS: "Mbappe sẽ được Real Madrid tổ chức buổi lễ ra mắt rất hoành tráng trên sân Bernabeu mới xây dựng xong. Tuy nhiên, vào thời điểm nào sau khi EURO 2024 kết thúc (ngày 14.7) vẫn chưa rõ. Thời điểm này, sân Bernabeu kín lịch tổ chức các sự kiện âm nhạc và thể thao khác từ đầu tháng 7 đến cuối tháng. Do đó, người hâm mộ Real Madrid sẽ phải chờ đợi vào một thời điểm thích hợp và do CLB công bố mới biết chắc thời điểm ra mắt của Mbappe".

"Trong thời điểm hiện nay, dù Real Madrid đã công bố đạt thỏa thuận ký hợp đồng với Mbappe, nhưng họ không thể tổ chức lễ ra mắt, do trên thực tế cầu thủ này vẫn còn hợp đồng với PSG đến ngày 30.6 mới hết hạn. Nên loại trừ mọi khả năng thời điểm hiện nay Mbappe rời khỏi nơi tập trung đội tuyển Pháp để đến sân Bernabeu làm lễ ra mắt", tờ AS nhấn mạnh.

Ngay sau khi được công bố đạt thỏa thuận trở thành cầu thủ của Real Madrid, Mbappe liên tiếp nhận các thông điệp chúc mừng. "Rất háo hức chờ xem cậu thắp sáng sân Bernabeu… tiến lên Madrid!", danh thủ Cristiano Ronaldo viết trên mạng xã hội X.

Ronaldo cũng chính là thần tượng của Mbappe từ nhỏ. Trong thông điệp xác nhận gia nhập Real Madrid là một giấc mơ đã thành sự thật, Mbappe cũng đăng lại bức ảnh thời còn niên thiếu của mình đứng bên cạnh Ronaldo, trong thời gian cầu thủ người Pháp này đến thử việc và khoác áo đội trẻ Real Madrid khi còn ở lứa tuổi U.13.

Mbappe cũng đăng lại bức ảnh thời còn niên thiếu của mình đứng bên cạnh Ronaldo Mbappe/X

Các cầu thủ của Real Madrid như Vinicius và Rodrygo cũng lên tiếng chúc mừng Mbappe gia nhập sân Bernabeu. Theo báo chí Tây Ban Nha, nội bộ phòng thay đồ của Real Madrid gồm nhiều cầu thủ tên tuổi khác cũng háo hức chờ đón Mbappe đến để bước vào mùa giải mới. Đa số các cầu thủ Real Madrid đều đã biết Mbappe gia nhập đội bóng từ tháng 2 năm nay, qua xác nhận từ ông Chủ tịch CLB, Florentino Perez.

Mbappe chính thức không thi đấu ở Olympic

Trong ngày 3.6, khi HLV Thierry Henry thông báo danh sách đội tuyển Olympic Pháp thi đấu ở Olympic Paris 2024, tiền đạo Mbappe chính thức không có tên.

Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron (phải) gặp Mbappe chỉ vài giờ trước khi Real Madrid công bố thỏa thuận RMC Sport

Cùng thời điểm, Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron đến nơi tập trung đội tuyển Pháp đang chuẩn bị cho EURO 2024 để thăm hỏi các cầu thủ. Trong cuộc trò chuyện giữa ông Emmanuel Macron và Mbappe được kênh RMC Sport ghi lại, xác nhận Mbappe sắp đến sân Bernabeu và không thi đấu ở Olympic, vì Real Madrid không đồng ý.

HLV Thierry Henry gọi 2 cầu thủ trên 23 tuổi vào đội tuyển Olympic Pháp thi đấu ở Olympic Paris 2024 là Alexandre Lacazette và Jean-Philippe Mateta.

Olympic Paris 2024 diễn ra ngay sau EURO 2024, từ ngày 24.7 đến 9.8. Đó là thời điểm Real Madrid sẽ ra mắt Mbappe và chuẩn bị thi đấu trận tranh Siêu cúp châu Âu với Atalanta lúc 2 giờ ngày 15.8.