Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Thể thao & Cộng đồng

MBS Pilates Fest 2025 – Kỷ niệm 5 năm thương hiệu

Nguồn: MBS Pilates
Nguồn: MBS Pilates
19/09/2025 20:00 GMT+7

Ngày 7.9.2025, MBS Pilates Fest 2025 diễn ra tại CLB Hồ Xuân Hương, TP.HCM, đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển. Đây là sự kiện cộng đồng của MBS Pilates quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ hàng trăm hội viên, huấn luyện viên và khách mời.

MBS Pilates Fest 2025 – Kỷ niệm 5 năm thương hiệu - Ảnh 1.

Với thông điệp "Giữ vững cốt lõi, nâng tầm trải nghiệm", MBS Pilates Fest 2025 trở thành điểm hẹn cộng đồng Pilates trên quy mô toàn quốc. Màn đồng diễn thể hiện tinh thần kỷ luật và sự đồng đều. Sân khấu Got Talent tạo cơ hội cho hội viên và huấn luyện viên thể hiện tài năng. Lễ trao học bổng Next Core tiếp sức thế hệ huấn luyện viên, khẳng định định hướng đầu tư nhân sự. Đặc biệt, lễ ra mắt thiết bị 3T Intelligent Physical Assessment Instrument U+300 đánh dấu bước tiến công nghệ trong việc chuẩn hóa vóc dáng và tối ưu lộ trình tập luyện. Ngoài ra, khách tham dự còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối, tạo bầu không khí gắn bó đúng tinh thần cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên MBS Pilates đồng hành cùng MBS Signature (Key Pilates cũ) thực hiện một lễ hội Pilates được tổ chức dành riêng cho cộng đồng. Fest vừa là dịp tri ân hội viên, vừa khẳng định vai trò tiên phong của MBS trong việc xây dựng cộng đồng Pilates bền vững.

Sau TP.HCM, MBS Pilates Fest 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội ngày 21.9.2025.

Tham khảo thêm tại: https://mbspilates.vn

Khám phá thêm chủ đề

MBS Pilates Fest 2025 MBS Pilates Fest 2025 – Kỷ niệm 5 năm thương hiệu MBS Pilates Fest 2025 diễn ra tại CLB Hồ Xuân Hương, TP.HCM, đánh dấu cột mốc 5 năm phát triển Đây là sự kiện cộng đồng của MBS Pilates quy mô toàn quốc đầu tiên tại Việt Nam
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận