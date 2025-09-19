MBS Pilates Fest 2025 – Kỷ niệm 5 năm thương hiệu

Với thông điệp "Giữ vững cốt lõi, nâng tầm trải nghiệm", MBS Pilates Fest 2025 trở thành điểm hẹn cộng đồng Pilates trên quy mô toàn quốc. Màn đồng diễn thể hiện tinh thần kỷ luật và sự đồng đều. Sân khấu Got Talent tạo cơ hội cho hội viên và huấn luyện viên thể hiện tài năng. Lễ trao học bổng Next Core tiếp sức thế hệ huấn luyện viên, khẳng định định hướng đầu tư nhân sự. Đặc biệt, lễ ra mắt thiết bị 3T Intelligent Physical Assessment Instrument U+300 đánh dấu bước tiến công nghệ trong việc chuẩn hóa vóc dáng và tối ưu lộ trình tập luyện. Ngoài ra, khách tham dự còn được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm và kết nối, tạo bầu không khí gắn bó đúng tinh thần cộng đồng.

Đây là lần đầu tiên MBS Pilates đồng hành cùng MBS Signature (Key Pilates cũ) thực hiện một lễ hội Pilates được tổ chức dành riêng cho cộng đồng. Fest vừa là dịp tri ân hội viên, vừa khẳng định vai trò tiên phong của MBS trong việc xây dựng cộng đồng Pilates bền vững.

Sau TP.HCM, MBS Pilates Fest 2025 sẽ tiếp tục diễn ra tại Hà Nội ngày 21.9.2025.

Tham khảo thêm tại: https://mbspilates.vn