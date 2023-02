MC Anh Thơ kể kỷ niệm gặp bão tuyết tại Nhật

Để tự do khám phá Nhật Bản, khách du lịch phải chi một số tiền lớn hơn gấp nhiều lần so với việc đi chung đoàn đông người. "Nữ MC nổi tiếng miền Tây" nói: "Xứng đáng mà. Vì đi chơi dịp tết nên tôi cũng thong thả thời gian. Tự đi thì sẽ có nhiều thời gian vui chơi ở từng điểm hơn". Cô cũng chia sẻ may mắn tìm được hướng dẫn viên người Việt chăm sóc cho hai mẹ con chu đáo, giúp cô ghi lại được những khoảnh khắc đẹp nhất ở xứ sở mặt trời mọc