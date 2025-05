MC cao 1,83 m thay Hà Quang Trung thi Mister Supranational 2025

Minh Khắc đại diện Việt Nam đến Mister Supranational 2025 (Nam vương Siêu quốc gia 2025) ẢNH: BTC

Trước đó, Nam vương Hà Quang Trung là người được chọn chính thức, đã có quá trình huấn luyện nghiêm túc, thể hiện sự nỗ lực vượt bậc để chuẩn bị cho đấu trường quốc tế. Tuy nhiên, trong quá trình tập luyện, Hà Quang Trung không may gặp phải chấn thương ở chân. Sau khi hội chẩn với bác sĩ và đánh giá tình hình sức khỏe của Hà Quang Trung, đơn vị nắm bản quyền tại Việt Nam đã cân nhắc và quyết định cử Minh Khắc đại diện Việt Nam đến Mister Supranational 2025.

Đại diện Việt Nam tham dự Mister Supranational 2025 là gương mặt đa tài của làng giải trí Việt

Minh Khắc từng là Á quân The Next Gentleman và Á vương Man of The Year 2022, được đánh giá cao nhờ kinh nghiệm thi đấu quốc tế, hình thể ấn tượng và phong cách trình diễn chuyên nghiệp.

Ngoài ra, anh còn là một trong những gương mặt nổi bật và đa tài của làng giải trí Việt với các vai trò như: người mẫu, influencer, nhà sáng tạo nội dung, doanh nhân và đặc biệt là một trong những MC nam "đắt show". Sở hữu chiều cao 1,83 m với gương mặt sáng, Minh Khắc là gương mặt quen thuộc trên thảm đỏ, tại các lễ trao giải danh giá trong nước và các bìa tạp chí đình đám Việt Nam.

Chia sẻ trong buổi công bố đại diện đi thi quốc tế, Minh Khắc cho biết: "Mister Supranational là cuộc thi Minh Khắc theo dõi nhiều năm, với tiêu chí và hình ảnh quý ông rất gần với những gì Minh Khắc luôn hướng tới. Sau nhiều cân nhắc, điều Minh Khắc cảm thấy trong lòng là bản thân vẫn còn đủ nhiệt huyết và ý chí chiến đấu để một lần nữa bước ra đấu trường quốc tế. Sau thời gian gắn bó cùng sinh viên và các dự án phát triển cá nhân dành cho sinh viên đồng hành với các đối tác và các trường đại học uy tín, Minh Khắc muốn biến điều đó thành một hành trình chuyên nghiệp, lâu dài và có ý nghĩa hơn sau cuộc thi tầm cỡ quốc tế này".

Kỳ Duyên và Minh Khắc tại buổi công bố đại diện đi thi quốc tế Miss & Mister Supranational 2025 (Hoa hậu - Nam vương Siêu quốc gia 2025) ẢNH: BTC

Về phía nữ, Võ Cao Kỳ Duyên vẫn là đại diện của Việt Nam tại Miss Supranational 2025 (Hoa hậu Siêu quốc gia 2025). Cô là Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu 2024. Người đẹp đăng quang cuộc thi này tại Hải Phòng vào cuối tháng 9.2024. Kỳ Duyên sinh năm 2005, cao 1,75 m và cũng sinh ra tại thành phố Hải Phòng, hiện là sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam.

Miss Supranational và Mister Supranational là hai cuộc thi sắc đẹp quốc tế được tổ chức thường niên tại Ba Lan, đề cao vẻ đẹp hiện đại, kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và sức ảnh hưởng toàn cầu của thí sinh. Chung kết Miss Supranational và Mister Supranational năm nay sẽ lần lượt diễn ra ngày 27 và 28.6 tại Ba Lan.